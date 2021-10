Débrief du jour: Extension du CST | L’essence encore à la hausse | Accident mortel à Walcourt

Feu vert pour l’extension du Covid Safe Ticket à partir du 1er novembre en Wallonie, le diesel et l’essence encore plus chers à la pompe vendredi et dramatique accident de la circulation à Walcourt…: voici le condensé de l’actualité de ce jeudi 14 octobre.

1. Wallonie: le gouvernement propose d’étendre le Covid Safe Ticket à partir du 1er novembre

Le projet de décret du gouvernement wallon prévoyant l’extension du Covid Safe Ticket au sud du pays fixe son utilisation obligatoire dans certains secteurs à partir du 1er novembre prochain, a indiqué ce jeudi l’exécutif dans un communiqué.

2. Le diesel et l’essence plus chers à la pompe vendredi

Vendredi, les prix du diesel et de l’essence 95 (E10) atteindront des records absolus à la pompe.

3. Dramatique accident de la circulation à Walcourt: un automobiliste perd la vie suite à une collision

Un homme a perdu la vie ce mercredi soir dans un accident de voiture survenu à Walcourt.

4. La ville de Binche accueillera le départ de la 6e étape du Tour de France le jeudi 7 juillet 2022

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Binche sera la ville départ, le jeudi 7 juillet 2022, de la 6e étape du prochain Tour de France.

5. Excel Mouscron: Scifo démis de ses fonctions

Après les incidents d’après-match mardi à Mandel, le club a pris une décision forte. Philippe Saint-Jean et Olivier Croes assurent l’intérim.

