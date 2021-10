Hensies: il s’inventait un enfant malade pour soutirer de l’argent

Un Hensitois arrêté pour extorsion, escroquerie et vols qualifiés.

Depuis quelques mois, un individu sévissait à Hensies en se présentant auprès de personnes vulnérables et prétextant des motifs fallacieux pour leur réclamer de l’argent.

L’homme peu scrupuleux invoquait sa maman malade ou son fils hospitalisé pour tenter d’attendrir ses victimes. Si cela ne suffisait pas, il faisait également preuve de menaces ou violences envers ces dernières.

Le service Enquêtes et Recherches de la zone de police des Hauts Pays a enquêté et a pu l’interpeller le 11 octobre dernier. Bien connu des services de police et des autorités judiciaires, l’individu a été présenté à un magistrat instructeur qui l’a inculpé pour les faits reprochés et l’a placé sous mandat d’arrêt.

Les services de police invitent toutes personnes ayant pu être victimes de tels agissements sur le territoire de la commune d’Hensies à se manifester auprès de la zone de police des Hauts-Pays.

U.P.