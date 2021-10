Tout savoir sur le Covid Safe Ticket à Bruxelles: le mode d’emploi complet, les questions que vous pourriez vous poser

Les autres questions que vous pouvez vous poser

Je rends visite à ma grand-mère dans son home: avec ou sans CST ?

CST obligatoire pour les visiteurs. Idem pour les hôpitaux à l’exception des soins palliatifs, des patients en fin de vie ou présentant certaines pathologies.

Si j’ai mon CST à l’hôpital, plus de masque alors ?

Non. Pas à l’hôpital.

Que faire si je n’ai pas de smartphone?

Appelez le 02 214 19 19 et demandez l’envoi de votre CST papier par la poste.

Si je présente mon CST, dois-je encore porter mon masque au restaurant, au cinéma, etc.?

Non. Les enfants de plus de 12 ans, non soumis au CST, doivent porter le masque.

Je mange en terrasse, je dois aller aux toilettes à l’intérieur du restaurant. Dois-je présenter mon CST?

Non. Pour aller aux toilettes, commander un plat dans un take-away, un snack, etc., ou payer la note au comptoir d’un établissement ne nécessite pas de CST.

Je passe une nuit dans un hôtel bruxellois, dois-je présenter mon CST?

Non. Mais si vous mangez au restaurant de l’hôtel, oui.

L’hôtel a-t-il le droit de me demander le CST?

Oui. Les établissements privés sont libres de demander le CST.

Dimanche, je participe à un gros tournoi de volley-ball. CST obligatoire?

Oui. Pour les événements sportifs de plus de 50 personnes en indoor et plus de 200 personnes, le CST est obligatoire. Pour les plus petits événements sportifs, pas de CST. Masque obligatoire, par contre, pour aller aux toilettes. Et CST pour aller boire un verre à la buvette. Idem au théâtre, cinéma, etc.

Je participe à une grosse manifestation fin octobre à Bruxelles, dois-je présenter mon CST?

Non, une manifestation autorisée par une commune n’exige pas le CST. Le masque oui.