Covid: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 14 octobre 2021.

La sélection de la rédaction Bilan ce jeudi: près de 60 admissions à l’hôpital et 9 décès au quotidien En moyenne, 2.114 personnes ont été contaminées par jour au Covid-19 entre le 4 et le 10 octobre (+12%), selon le rapport quotidien de l’Institut de santé publique Sciensano publié jeudi en fin de matinée. + LIRE ICI De faux Covid Safe Tickets à vendre sur les réseaux sociaux: voici ce que vous risquez De nombreux anti-vax décident de contourner les règles en se procurant un faux pass sanitaire via les réseaux sociaux. Que risquent-ils? + LIRE ICI CARTE | Covid: La Wallonie et Bruxelles toujours en rouge Comme chaque jeudi, l’Europe met à jour la couleur de chaque pays sur la «carte Covid». Cette semaine, peu de changements à noter en Europe. En Wallonie comme à Bruxelles, la situation reste au rouge. + LIRE ICI

1. Belgique

L’APD s’interroge sur l’utilisation du CST dans toute la Wallonie

Dans son avis concernant l’avant-projet de décret relatif à l’usage du Covid Safe Ticket (CST) en Wallonie, l’Autorité de protection des données (APD) s’étonne que le législateur souhaite imposer le pass sanitaire sur l’ensemble de la Belgique francophone, et pas uniquement à l’échelle de la province de Liège. + LIRE ICI

Malgré la pandémie, la confiance des investisseurs belges au zénith

Malgré les défis posés par la pandémie, la confiance des investisseurs belges est au beau fixe, selon une enquête réalisée auprès de 500 personnes en Belgique par le gestionnaire d’investissement Schroders. + LIRE ICI

2. Monde

Les Pays-Bas inquiétés par une nouvelle vague d’infections

Le gouvernement néerlandais est inquiété par le fait qu’une nouvelle vague de contaminations au Covid-19 semble prendre forme dans le pays alors que le nombre de cas de Covid-19 a augmenté lors des sept derniers jours. + LIRE ICI

Un rappel de Moderna ou Pfizer marche mieux chez ceux vaccinés avec Johnson & Johnson

Les personnes ayant reçu le vaccin contre le Covid-19 de Johnson & Johnson pourraient avoir intérêt à recevoir une dose de rappel d’un vaccin différent, à ARN messager, selon les résultats préliminaires d’une étude américaine publiée mercredi. + LIRE ICI

Bali rouvre les vols internationaux mais aucun touriste en vue pour l’instant

Bali a officiellement rouvert son aéroport à certains vols internationaux jeudi, dont ceux venant de Chine, du Japon ou de France, afin de permettre une reprise du tourisme, dévasté après plus d’un an et demi de fermeture de l’île indonésienne aux touristes étrangers pour cause de pandémie. + LIRE ICI

La Russie enregistre des records quotidiens d’infections et de décès

La Russie a enregistré jeudi des records quotidiens de nouvelles infections et de décès dus au coronavirus, l’épidémie étant en plein essor du fait d’une campagne de vaccination poussive et de restrictions sanitaires très réduites. + LIRE ICI

Tuberculose: les décès repartent à la hausse en raison du Covid

La perturbation des services de santé due au Covid a anéanti des années de lutte contre la tuberculose dont les décès sont repartis à la hausse pour la première fois en plus de dix ans, a alerté l’OMS jeudi. + LIRE ICI

3. Culture

VIDÉO | «Vive la liberté!»: en tournée, IAM va prendre en charge les tests PCR de ses fans

Les rappeurs français prônent la «liberté individuelle» et vont financer à l’entrée de leurs concerts les tests PCR et antigéniques pour toutes les personnes n’ayant pas de passe sanitaire, à partir du 15 octobre. + LIRE ICI