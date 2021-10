Wallog ambitionne de rénover 1.200 logements par an pour contrer l’explosion démographique

L’agence immobilière Wallog, spécialisée dans l’investissement citoyen, a annoncé son intention ce jeudi matin lors d’une conférence de presse à Pepinster de nouer un partenariat avec la Région Wallonne afin de rénover 1.200 logements de qualité à destination de personnes actives sur le marché du travail.

Cette agence immobilière fonctionne grâce à un système de crédit hypothécaire citoyen qui mobilise l’argent qui dort sur les comptes en banque pour créer de nouveaux flux financiers, a expliqué son directeur général Bertrand Walther.

Selon ce dernier, la rénovation des milliers de logements insalubres en Wallonie doit être une priorité des autorités: «Après les inondations du mois de juillet, plus de 38.000 habitants ont été touchés et plus de 600 maisons sont à reconstruire. Au-delà de cette catastrophe, notre région connaîtra une explosion démographique d’ici 2030 et 300.000 logements sont à créer, il y a urgence».

Wallog en appelle aux autorités régionales afin de bénéficier d’un coup de pouce dans le cadre de son projet.