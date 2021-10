Incendie à Binche: un appel aux dons pour aider la famille sinistrée

Le Petit Collège, où sont scolarisés les enfants, appelle les parents d’élèves à la générosité.

Dans la nuit de lundi à mardi, une famille binchoise perdait tout dans l’incendie de son habitation située rue de la Montagne, détruite avant que les pompiers n’aient pu intervenir. Après l’effroi, l’heure est aujourd’hui à la solidarité à Binche. Mercredi, la directrice de l’école du Petit collège de Binche, où sont inscrits les enfants de la famille sinistrée, a fait parvenir un courrier à tous les parents de l’établissement pour faire part de la tragédie et en appeler à la générosité.

«Les enfants ont perdu leurs jouets et n’ont plus de vêtements. L’école fait donc appel à votre générosité pour leur venir en aide. Si vous avez des vêtements et des jouets encore en bon état à leur donner, ils sont les bienvenus. Vous pouvez les déposer à l’école dès ce jeudi 14 octobre.»

Les enfants sont une petite fille âgée de 8 ans et un garçon âgé de 9 ans. Les dons peuvent être déposés à l’école du Petit collège, 21 rue des Masures, dès ce jeudi 14 octobre. Un appel est également lancé pour des produits électroménagers qui ne seraient plus utilisés, mais encore fonctionnels (grille-pain, micro-ondes, four, machine à laver…)

L’incendie de mardi laissera des traces à la zone de secours Hainaut-Centre. Située à moins d’un kilomètre, la caserne de Binche n’a pas pu intervenir immédiatement et a dû attendre un renfort de la caserne de La Louvière en raison de l’indisponibilité de sous-officier cette nuit à Binche. Les secours ont mis une vingtaine de minutes à arriver sur place alors que la caserne de Binche est située à moins d’un kilomètre. Le plus inquiétant, c’est que le problème de manque de sous-officiers est récurrent et ancien…

U.P.