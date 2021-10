CST ou pas aux Plaisirs d’Hiver? «On se conformera aux mesures en vigueur»

La dernière édition des Plaisirs d’Hiver en 2019 a attiré près de 3,4 millions de visiteurs. Nul doute qu’une telle affluence ne sera pas atteinte en cette 2021 post-covid, d’autant qu’un Covid Safe Ticket devrait plus que probablement s’appliquer au plus grand marché de Noël de Belgique. BELGA

Après une année d’absence, les Plaisirs d’Hiver reviennent à Bruxelles en 2021. Il n’y a encore aucune certitude quant au parcours, à la programmation ou à l’application du Covid Safe Ticket.

Les Plaisirs d’Hiver ont été confirmés ce 11 octobre. Après une année sabbatique pour cause de Covid-19 où seuls le sapin et les illuminations enchantaient Bruxelles, le plus vaste marché de Noël de Belgique signe donc son retour en 2021. Date d’inauguration à cocher dans votre agenda: vendredi 26 novembre. L’événement durera ensuite jusqu’au 2 janvier.

«La programmation est toujours en cours de construction», se borne à indiquer le BME, organisme chargé des grands événements pour la Ville de Bruxelles. Pas plus de certitude quant à l’application éventuelle du Covid Safe Ticket sur un événement qui, lors de sa dernière levée en 2019, avait attiré plus de 3 millions de visiteurs sur 5 grosses semaines. «On se conformera aux règles en vigueur». Mais on ne se fait guère d’illusion puisque, dès ce 15 octobre à Bruxelles, celui-ci s’applique à tout événement «de masse» qui réunit «50 personnes en intérieur et 200 en extérieur».

Concernant les modalités d’accès au site, qui devra nécessairement être davantage cloisonné pour mettre en pratique le CST, rien de décidé non plus. «Nous sommes en contact permanent avec les autorités et nous exécuterons bien entendu les décisions du Fédéral et de la Région», annonce-t-on au cabinet de Delphine Houba, échevine bruxelloise de la Culture et des Grands événements (PS). Où l’on se dit «très content de pouvoir enfin relancer les Plaisirs d’Hiver, événement important pour les commerces bruxellois et le secteur touristique».

Sachez enfin que le concept de «Winter Pop», des villages de Noël décentralisés dans les quartiers, est reconduit cette année. Leur programmation sera construite avec les quartiers visités. Vous les retrouverez ainsi place de la Chapelle dans les Marolles (26 au 28/11), place Peter Benoît à Neder-Over-Heembeek (3 au 5 décembre), square Ambiorix dans le quartier européen (10 au 12 décembre) et dans le jardin des Justes du quartier Tivoli, à Laeken (17 au 19 décembre).