Comment la montée des eaux pourrait transformer nos villes

Même en limitant le réchauffement climatique à 1,5°C, le niveau des mers va monter pendant des siècles. Et mettre en péril des centres-villes. Décryptage.

C’est une certitude: le niveau des mers va monter pendant des siècles, inondant des villes actuellement habitées par un demi-milliard de personnes. Et ce, même si l’humanité parvient à limiter le réchauffement à 1,5 degré par rapport à l’ère préindustrielle, ont mis en garde des scientifiques ce mardi 12 octobre.

Si la planète se réchauffe d’un demi-degré de plus, ce sont 200 millions de citadins supplémentaires qui seront ainsi régulièrement affectés par des inondations et rendus plus vulnérables lors des tempêtes, ont-ils écrit dans la revueEnvironmental Research Letters à quelques jours de laCOP26 de Glasgow en Écosse. Les scientifiques américains et allemands ont ainsi mesuré la différence entre un monde qui respecterait l’accord de Paris pour le climat et un autre qui laisserait le réchauffement climatique s’aggraver (jusqu’à +4°C). Et le résultat est pour le moins édifiant.

Une montée des eaux de près de trois mètres

La plupart des estimations actuelles de la montée du niveau de la mer et des menaces qu’elle fait peser sur les villes côtières courent jusqu’à la fin du siècle et vont d’un demi-mètre à moins d’un mètre. Mais le phénomène va se poursuivre au-delà de 2100 sous l’effet du réchauffement de l’eau et de la fonte des glaces, quelle que soit la vitesse de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

«À Glasgow et jusqu’à la fin de cette décennie, nous avons la possibilité soit d’aider les cent prochaines générations, soit de les trahir», a dit à l’AFP l’auteur principal de l’article Ben Strauss, président et chef des chercheurs de l’organisation indépendante de journalistes et scientifiques Climate Central.

Sur le site de Climate Central, différents scénarios de réchauffement sont comparés. ils vont de +1,5°C ou +2°C, qui sont les objectifs de l’accord de Paris, à +3°C, notre trajectoire actuelle et, l’un des pires scénarios, +4°C.

Vous pouvez observer cette évolution dans plusieurs grandes villes du monde, en bougeant le curseur de gauche à droite. Cette simulation est intitulée «Illustrons notre futur.» Une carte Google maps est actualisée avec la montée des eaux en France et dans le monde dans le scénario de +1,5°C et +3°C.