Le diesel et l’essence plus chers à la pompe vendredi

Vendredi, les prix du diesel et de l’essence 95 (E10) atteindront des records absolus à la pompe.

Vendredi, un litre d’essence 95 (E10) coûtera 1,7190 euro le litre au maximum à la pompe, soit une hausse de 3 centimes. L’essence 98 (E5) coûtera, elle, 1,8090 euro le litre, soit une hausse de 2,5 centimes, annonce jeudi la direction Energie du SPF Economie.

Le prix du diesel (B7) augmentera, lui, de 2,1 centimes, à 1,7350 euro le litre au maximum.

Quant au gasoil diesel (application chauffage), il verra son prix maximum pour une commande à partir de 2.000 litres monter de 0,26 cent, à 0,7976 euro le litre.

Les prix du diesel et de l’essence 95 (E10) atteignent des records absolus, peut-on lire sur le site de la Fédération pétrolière belge (Petrolfed). Le dernier plus haut pour le premier date d’octobre 2018 (1,6340 euro/litre) et de juillet 2014 pour le second (1,6730 euro/litre). Le maximum record de l’essence 98 (E5) n’est pas encore dépassé et date, lui, de septembre 2012 (1,8360 euro/litre).

Ce(s) prix résulte(nt) des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur(s) composition(s) sur les marchés internationaux.