Australie: le Victoria enregistre un record de plus de 2.000 cas de Covid

L’Etat du Victoria en Australie, le second Etat le plus peuplé du pays, a franchi la barre des 2.000 cas de Covid-19 jeudi pour la première fois depuis le début dans la pandémie, alors que les taux de vaccination approchent des objectifs fixés.

Les autorités du Victoria, dont la capitale est Melbourne, ont dépisté 2.297 transmissions locales du Covid-19 lors des 24 dernières heures, un bond de 700 cas par rapport à la veille, et le plus haut niveau d’infection en une journée dans un Etat australien depuis le début de la pandémie. Le confinement est observé dans cet Etat depuis plusieurs semaines et la ville de Melbourne essuie son sixième épisode de confinement. La métropole détient d’ailleurs le record de la plus longue durée de confinement d’une ville au monde.

Cependant les restrictions devraient être peu à peu levées une fois que l’Etat atteindra un taux de 70% de vaccination de la population éligible, objectif dont le Victoria se rapproche. Mercredi 61,5% de la population éligible était pleinement vaccinée, et 86,7% avait déjà reçu une première dose d’un vaccin.

Le nombre de cas au Victoria n’a que récemment dépassé celui de l’Etat voisin de Nouvelles-Galles du Sud, le plus peuplé du pays, qui a toutefois déjà entamé son déconfinement alors que 70% de la population éligible y est dorénavant vaccinée contre le Covid-19. Dans cet Etat, dont Sydney est la capitale, 406 nouvelles infections ont été recensées jeudi, confirmant le recul de l’épidémie dans cette vaste région au sud-est du pays.

A l’échelle de l’Australie, 65% de la population de plus de 16 ans a désormais reçu deux doses d’un vaccin et 83% ont reçu deux doses.