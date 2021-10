VIDÉO | «Vive la liberté!»: en tournée, IAM va prendre en charge les tests PCR de ses fans

Les rappeurs français prônent la «liberté individuelle» et vont financer à l’entrée de leurs concerts les tests PCR et antigéniques pour toutes les personnes n’ayant pas de passe sanitaire, à partir du 15 octobre.

Voici une nouvelle qui devrait, à coup sûr, réjouir de nombreuses personnes. A quelques jours du coup d’envoi de sa tournée de 18 dates Warrior Tour, qui débutera le 19 octobre à Nancy, en France, et se terminera le 28 novembre à Bruxelles, IAM, un groupe de hip-hop français, a annoncé une grande nouvelle pour tous les spectateurs n’ayant pas de passe sanitaire. Dans une vidéo postée sur Instagram, le groupe de rappeurs marseillais explique prendre en charge les tests PCR de toutes les personnes voulant se rendre à leurs concerts sans être vaccinées.

+ A LIRE |Le rappeur français Akhenaton positif au Covid-19 et placé en réanimation

IAM souhaite que toutes les classes sociales puissent se rendre au concert sans être freiné par le prix du test PCR à l’entrée. Le groupe compte donc «prendre en charge les tests antigéniques à l’entrée des concerts, pour toute personne qui ne dispose pas du passe sanitaire, pour quelque raison que ce soit», déclare-t-il. Le quatuor précise tout de même leur position quant à la vaccination: «On n’est pas des antivax, on est juste pour la liberté individuelle, le choix. Vive la liberté!» Le chanteur Akhénaton en profite pour préciser que «les tests ne seront plus pris en charge par la Sécurité sociale, pour une partie de la population seulement, hein. Vive l’égalité…» Il conclut en critiquant la différence de mesures sanitaires selon les lieux de loisirs et ceux de travail: «Pas de passe sanitaire pour aller travailler en transports en commun mais passe sanitaire pour les loisirs.»

Fermement opposé au passe sanitaire

Au mois de juillet, le groupe IAM s’était déjà prononcé contre la vaccination obligatoire. Dans une vidéo postée sur Twitter, le leader du groupe Akhenaton scandait: «Avec le groupe IAM, nous sommes contre le passe sanitaire, contre la vaccination obligatoire. Il en va de nos libertés et surtout de l’avenir de nos enfants. Malheureusement, ces lois sont dangereuses pour tout le monde. C’est ensemble qu’on trouvera des solutions. Vive la vie, vive l’amour, vive l’humanité.»