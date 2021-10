Budget Fédéral: «L’orientation générale est peu remise en cause», estime De Croo

Après 16 heures de débats sur sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld) a pris la parole sur le coup de 2h00 du matin à la Chambre pour défendre le budget présenté par la coalition Vivaldi.

MISE À JOUR Les débats se poursuivent à la Chambre Le débat sur la déclaration de politique générale était toujours en cours jeudi à 07h00 du matin. Chaque groupe politique a pu s’exprimer et le Premier ministre Alexander De Croo a formulé sa réponse vers 02h00 du matin. «Un budget et une politique qui renforceront notre pays», a-t-il affirmé. Des débats thématiques sur les compétences de chaque ministre ont ensuite débuté. A 07h00 du matin, les discussions portaient sur la Défense, compétence de la ministre socialiste Ludivine Dedonder. La réforme du marché du travail, la remise au travail des malades de longue durée, les prix de l’énergie et la sortie du nucléaire ont dominé des discussions entamées mercredi à 10h00. Le vote de confiance est attendu à partir de 15h00.

«Ce qui me frappe, c’est que certains indiquent que l’on va trop loin, et que d’autres disent que l’on ne va pas assez loin. Mais l’orientation générale est peu remise en cause», a-t-il observé. «Personne ne remet vraiment en cause la ligne. Ce gouvernement mène une politique du centre. Et il faut toujours le faire dans le contexte dans lequel on se trouve. Parfois, j’ai l’impression que certains ne tiennent pas compte de cela.»

Le Premier ministre est notamment revenu sur le débat sur la sortie du nucléaire, qui a animé les discussions toute la journée. «Le débat sur le climat est circonscrit par certains à un débat pour ou contre le nucléaire. Les dogmes passent de l’un vers l’autre. Tous ceux qui suivent le débat de près savent que nous devons fermer 5 des 7 réacteurs. La question sur les deux derniers réacteurs n’est pas dogmatique au sein du gouvernement. Il s’agit d’une décision très rationnelle sur la base d’une enchère qui a eu lieu et dont nous recevrons d’ici peu les résultats. Deux critères seront analysés: la sécurité d’approvisionnement et l’impact sur les prix.»

Selon Alexander De Croo, le climat est «la priorité numéro un que nous devons avoir à l’esprit.» Une clause de rendez-vous attend en effet les partenaires de la Vivaldi en novembre. En fonction des résultats des enchères concernant la construction de centrales au gaz dans le cadre du mécanisme de rémunération de capacité (CRM), le gouvernement évaluera s’il maintient ou non les réacteurs de Doel 3 et Tihange 4 au-delà de 2025.

«Nous avons eu aussi un débat très vivant à propos de l’incapacité de travail», a poursuivi Alexander De Croo. «Le contrôle c’est bien, mais la confiance c’est mieux», a lancé le chef de l’exécutif, rappelant le rôle que jouera la concertation sociale. Selon lui, «les relations au travail sont aujourd’hui beaucoup plus équilibrées». «On crée aussi une dynamique pour que les gens soient motivés pour rejoindre les métiers en pénurie.»

«La confiance économique est au plus haut depuis la crise de 2008, tout comme la confiance des consommateurs. Il ne faut donc pas prendre des mesures négatives. Je suis convaincu que cela se traduit dans le budget. Ce qui est soumis est un budget qui procède à des économies, qui réforme et qui investit. C’est un début de trajet, un budget et une politique qui renforceront notre pays», a-t-il conclu.

Si les partenaires sociaux ne s’accordent pas, la balle reviendra au gouvernement

«S’il n’y a pas d’accord entre les partenaires sociaux (sur la réforme du marché du travail annoncée par le gouvernement), le dossier reviendra au gouvernement, comme nous l’avons fait pour l’accord interprofessionnel (AIP)», a indiqué dans la nuit de mercredi à jeudi le Premier ministre Alexander De Croo (Open Vld).

Lors du débat sur la déclaration de politique générale, le Premier ministre était interrogé sur la manière dont la concertation sociale allait s’opérer. «’Nous voulons le faire de manière concertée. Mais s’il n’y a pas d’accord, nous exécuterons l’intention. Et l’intention, c’est par exemple de travailler plus une semaine et moins la semaine suivante...»

Le Premier ministre a en outre justifié l’absence de la réforme des pensions annoncée en septembre par la ministre Karine Lalieux dans le budget 2022. «Les gens demandent leur pension une année à l’avance. On ne peut donc pas faire une réforme des pensions qui aura un impact sur le budget 2022, c’est l’argument technique. L’argument politique, c’est que vous ne pouvez pas mettre les gens devant le fait accompli». Alexander De Croo a ajouté que la réforme entrerait en vigueur d’ici 2, 3 ou 4 ans. «Nous avons convenu avec Mme Lalieux de séparer cette discussion de la discussion budgétaire. Nous aurons cette discussion dans les mois qui viennent.»