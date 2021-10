Farciennes: deux carrefours dangereux bientôt sécurisés

Les carrefours du Wainage et du Campinaire seront réaménagés.

Bien que les lieux concernés ne soient pas considérés comme plus accidentogènes que d’autres, les carrefours dit du Wainage situé sur la RN568 et du Campinaire vont subir quelques aménagements destinés à leur sécurisation. «Si les statistiques prouvent qu’il ne s’agit pas d’une zone plus accidentogène qu’ailleurs, le côté spectaculaire des accidents qui s’y produisent provoquait un certain émoi même si fort heureusement nous n’avons jamais dénombré de victimes ou de blessés graves», témoigne le Bourgmestre Hugues Bayet.

Même si le carrefour du Wainage est bel et bien situé sur le territoire farciennois, il est sous la responsabilité régionale. Ceci a pour conséquence de compliquer l’intervention communale. «Malheureusement, comme il s’agit d’une voirie régionale, notre champ d’action est très limité, avoue Hugues Bayet. Le bureau d’étude en charge du plan de mobilité communal préconise par exemple l’installation d’un rond-point à cet endroit mais actuellement, ce n’est pas dans les plans wallons. D’autant plus que le développement des Fontenelles s’y prête.»

L’action communale étant réduite, il a fallu tout de même se mettre autour de la table afin d’apporter quelques solutions. Une réflexion a donc été menée en collaboration avec la police locale pour sécuriser tout de même ce carrefour névralgique emprunté chaque jour par des milliers de conducteurs issus de l’ensemble de la porte Est de Charleroi notamment pour reprendre l’autoroute E42 à Fleurus ou se rendre dans les nombreux zonings alentour. Le non-respect de la signalisation est pointé du doigt. Pour veiller au respect de celle-ci l’installation de radars de franchissement est apparue être la meilleure solution. «Ils seront installés aux quatre coins du carrefour et flasheront les automobilistes qui roulent à une vitesse excessive ou qui passent alors que le feu est rouge.»

Le service public de Wallonie installera également des glissières de sécurité sur la RN568 dans le sens Farciennes – Fleurus et dans le sens inverse. L’occasion de rappeler aussi que la vitesse autorisée dans le sens Farciennes – Fleurus au niveau des feux de signalisation est de 50 km/h et qu’elle est de 70 km/h dans le sens inverse.

Un dispositif identique sera installé au carrefour dit du Campinaire.

Au niveau du calendrier, ces dispositifs seront installés au plus tard après les fêtes de fin d’année.