PHOTOS & VIDÉO | Pluie de stars et de buts au «match des héros» entre les légendes de l’Olympique de Marseille et l’Unicef

Ce mercredi soir, un match caritatif entre une sélection de légendes de l’Olympique de Marseille et une autre de l’Unicef a eu lieu. Et ce sont les Marseillais qui se sont largement imposés!

Un match pour la bonne cause qui a réuni une pluie de stars: le rappeur Jul, Didier Drogba (qui a inscrit un triplé), Matt Pokora, Tony Parker, Teddy Riner, Sami Nasri, Laure Boulleau, Robert Pirès, Basile Boli, Pierre Gasly et même les Belges Daniel Van Buyten et Roméo Elvis.

AFP

Et pour l’occasion, Arsène Wenger avait même repris place sur le banc.

𝟭𝟳 𝗮𝗻𝘀 𝗮𝗽𝗿𝗲̀𝘀 : @didierdrogba 😍



Le pressing payant pour le numéro 11 de la 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗢𝗠 𝗟𝗘𝗚𝗘𝗡𝗗𝗦 ! #MatchDesHéros💥



Suivez le match en live 👉 https://t.co/z2u36f9e56 pic.twitter.com/tYOWn86zpa — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 13, 2021

Les recettes de cette rencontre ont été reversées à l’Unicef, qui aide les enfants de Côte d’Ivoire à avoir accès à l’école dans de bonnes conditions, ainsi qu’à la Fondation Drogba.

L’OM s’est finalement largement imposé 7-4, alors qu’il était mené 1-2 à l’heure de jeu.