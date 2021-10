Dans l’intimité d’Élisabeth

La princesse Élisabeth fêtera ses 20 ans le 25 octobre prochain. «Place royale» lui consacre une émission, afin de découvrir notre future reine.

Le magazine Place royale poursuit sa programmation aléatoire en fonction des événements à l’agenda des familles régnantes. Ce soir, c’est avec un peu d’avance que Laura Beine et Thomas de Bergeyck vont célébrer les vingt ans de notre future souveraine, la princesse Élisabeth de Belgique.

«On a voulu saisir l’occasion de cet anniversaire pour faire un portrait plus approfondi de la princesse, indique Thomas de Bergeyck. Quand on regarde toutes nos archives, on se rend compte qu’on ne la connaît pas vraiment. On a une image d’elle un peu décalée par rapport à la réalité de nos vies et en fait, en travaillant sur le sujet, je me suis rendu compte qu’elle était “presque” comme les autres.»

Le journaliste l’affirme: Élisabeth est une jeune fille pleine de talents. «Elle est musicienne, elle a appris le piano depuis son enfance. Elle s’est d’ailleurs confiée à une amie et lui a dit qu’elle aurait adoré être artiste, mais qu’elle ne pouvait pas car elle devait devenir reine. Elle est aussi très sportive et elle adore la mode, ce qui n’est pas difficile avec une maman comme la reine Mathilde.»

Mais ce qui a marqué le plus Thomas Debergeyck, c’est sa détermination. «Elle sait ce qu’elle veut, elle a des goûts très sûrs. Et on ne peut pas lui imposer des choses qu’elle n’a pas décidées.»

Depuis son enfance, elle a été éduquée dans la perspective d’un jour devenir reine. «Le fait d’avoir étudié à l’étranger a été une bonne chose, note le journaliste. Car à l’étranger, elle est Lisa (NDLR: le diminutif employé par sa famille mais aussi ses amis) et pas Élisabeth, princesse de Belgique. Il y a d’ailleurs une anecdote à ce propos dans le film: elle était venue en aide comme bénévole chez les Petites sœurs des pauvres afin de distribuer de la nourriture dans les Marolles et quand les gens la reconnaissaient, elle souriait et faisait semblant de rien. C’était important pour elle de rester Lisa.»

Depuis qu’elle a 18 ans, on la voit un peu plus souvent dans des communications officielles du palais, que ce soit lors de ses études au Pays de Galles, de sa formation militaire ou de sa récente inscription à l’université d’Oxford. «Je pense que le roi et la reine se sont engagés à protéger leur enfant et leur adolescente. Mais depuis qu’elle a 18 ans, il faut qu’elle se prépare à sa future fonction, même si elle a encore le temps.»

L’une des belles rencontres de ce reportage est celle avec sa professeure de piano. «Elle l’a vraiment vue grandir. Et elle a plein d’anecdotes à raconter. On va apprendre notamment que la princesse à un certain goût pour la musique de films.»

RTL TVI, 19.50