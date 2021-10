Des jeunes provoquent un début d’émeute au centre Fedasil de Bovigny: deux arrestations

La police de la zone Famenne Ardenne a été appelée en urgence mardi vers 23h pour intervenir au centre Fedasil de Bovigny (Gouvy).

En cause, un début d’émeute mené par une quarantaine de jeunes MENA (Mineurs étrangers non accompagnés), indique nos confrères de la DH. Ils auraient cassé du mobilier, des portes et des fenêtres de leurs pavillons.

Les policiers ont réussi à reprendre le contrôle de la situation. Ils ont ensuite procédé à deux arrestations administratives alors qu’une dizaine de jeunes ont été envoyés vers d’autres centres, signale le commissaire divisionnaire Daniel Sommelette.

Des employés du centre, qui ont tenté d’intervenir, ont été légèrement blessés.

Le parquet a été avisé des faits.