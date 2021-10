Face à la hausse des prix de l’énergie, le FMI ne recommande pas de subventions généralisées

Les prix de l’énergie ont fortement augmenté cette année à la faveur de la reprise économique dans le monde.

Les gouvernements devraient se garder d’avoir recours aux subventions généralisées dans le secteur de l’énergie malgré la hausse des prix, a recommandé mercredi le FMI, exhortant les pays à accélérer leur transition vers les énergies vertes.

Les prix de l’énergie ont fortement augmenté cette année à la faveur de la reprise économique dans le monde, faisant redouter un choc pour l’économie mondiale si les réserves venaient à s’épuiser en provoquant des coupures à grande échelle.

«Nous ne recommandons pas les subventions énergétiques généralisées, les subventions aux carburants», a lancé Paulo Medas, un des responsables du Fonds monétaire international lors d’une conférence de presse.

Il a souligné que les subventions étaient «très coûteuses» et «profitaient aux ménages riches qui n’ont pas besoin de soutien».

En outre, a-t-il argumenté, «pour l’environnement, ils conduisent en fait à des incitations très négatives» en soutenant la consommation d’énergies polluantes.

À court terme, les gouvernements doivent bien sûr prendre des mesures pour essayer d’atténuer l’impact de la hausse des prix.

«Mais nous insistons sur le fait qu’ils doivent fournir un soutien ciblé à ceux qui sont les plus vulnérables», a encore souligné Paulo Medas.

Il a cité l’exemple de pays qui subventionnent les factures d’électricité pour les familles qui ont de faibles revenus.

Mais le FMI souligne la nécessité de répondre à cette problématique à plus long terme.

«La réalité est que nous sommes confrontés à cette grande volatilité des prix du pétrole et du gaz depuis longtemps et la seule façon de gérer cela de manière permanente est d’aller de l’avant vers des économies plus vertes», a-t-il observé.

Les pays doivent donc investir davantage dans les énergies renouvelables et propres.

«Ce sera le seul moyen de rendre la voiture résiliente, de protéger les ménages de ces très grandes volatilités de prix du pétrole et du gaz», a-t-il conclu.