Marseille: un «match des héros» avec Roméo Elvis, Van Buyten, Jul, Barthez et Drogba au Vélodrome

Un match caritatif entre une sélection de légendes de l’Olympique de Marseille et un autre de l’Unicef a lieu ce mercredi 13 octobre. Et pour l’occasion, plusieurs stars seront de la partie, notamment les Belges Daniel Van Buyten et Roméo Elvis.

Les stars se réunissent pour la bonne cause ce mercredi soir à l’Orange Vélodrome de Marseille. Ce «match des héros» sera diffusé par la chaîne l’Équipe sur le coup de 19h.

D’un côté, on retrouve une équipe composée de légendes du foot phocéen: l’ex Diable rouge Daniel Van Buyten, Didier Drogba, Basile Boli, Fabien Barthez, Djibril Cissé ou encore l’ex-Mauve Samir Nasri. Ces anciens de l’OM seront accompagnés de plusieurs rappeurs marseillais comme Jul, SCH et Naps. L’équipe sera entraînée par Jean-Pierre Papin.

En face, la Team Unicef sera composée à la fois de personnalités du sport et du spectacle comme David Trezeguet, Teddy Riner, Tony Parker, Pierre Gasly, Kev Adams ou encore Matt Pokora. Sur le banc des remplaçants, on retrouve également le rappeur bruxellois Roméo Elvis. Le tout, sous la houlette de l’ex-coach d’Arsenal Arsène Wenger.

Les recettes de la billetterie et les dons sont destinés à un programme de l’Unicef qui aide les enfants de Côte d’Ivoire à avoir accès à l’école dans de bonnes conditions, ainsi qu’à la Fondation Drogba.