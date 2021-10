PHOTOS | Un projet liégeois recrée les lieux iconiques de la Cité ardente sur Minecraft

Après la reproduction de Louvain-la-Neuve et de la piscine de Huy dans Minecraft, c’est désormais au tour de la ville de Liège de bénéficier de son alter ego virtuel dans le célèbre jeu vidéo en ligne.

Lancé en septembre dernier, le projet «Liège dans Minecraft» consiste à reproduire le plus fidèlement possible le centre-ville de Liège dans Minecraft sans utiliser de «mod», ni de «texture-pack».

Plusieurs lieux iconiques de la Cité ardente y ont été recréés à l’aide de briques virtuelles. On retrouve ainsi la terrasse du Pot au Lait, la Cathédrale Saint-Paul (et sa place), la place du XX août avec l’université de Liège et le théâtre.

Huy et Louvain-la-Neuve également dans Minecraft

Ce n’est pas la première fois que la province de Liège se retrouve dans le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps (238 millions d’exemplaires à travers le monde).

En juillet dernier, le jeune Tom Marie (15 ans) avait recréé la piscine et le Quick de Huy. Et en 2019, le collectif LiègeCraft avait déjà reproduit la place du 20 août dans le cadre d’un projet porté par La Maison des Sciences de l’Homme de l’Université de Liège. Un travail de longue haleine qui avait pris sept mois!

Mais Liège n’est pas la seule province à inspirer les fans de Minecraft. En mars 2020, une vingtaine d’étudiants néo-louvanistes qui avaient profité du confinement pour recréer Louvain-la-Neuve sur le jeu vidéo en ligne. Une reproduction quasiment à l’identique et plutôt bluffante de la cité universitaire, qui avait fait le buzz sur les réseaux sociaux.