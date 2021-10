Les Belges dépensent volontiers du temps et de l’argent pour leurs passions

Du temps, mais surtout de l’argent. C’est ce que les Belges dépensent pour leurs passions, selon une étude réalisée par Catawiki, site spécialisé dans la vente aux enchères en ligne, qui montre que les habitants du plat pays allouent en moyenne chaque année plus de 1.400 euros à leurs loisirs.

Les Belges, selon Catawiki, apparaissent comme un peuple «passionné» en raison d’un grand penchant pour divers passe-temps. Seuls 8% des répondants ont déclaré ne pas en avoir du tout. Cela fait de la Belgique, après l’Italie, le pays le plus «passionné» d’Europe, selon la place de marché pour les ventes aux enchères en ligne.

L’étude montre que les Belges aiment occuper leur temps libre par diverses activités. Pourtant, ils sont souvent fidèles à l’une en particulier et ce pendant de nombreuses années, en moyenne 24 ans. Les chiffres montrent clairement que le hobby peut avoir un coût. Sur base annuelle, les Belges dépensent ainsi en moyenne 1.400 euros pour leur passion. Seuls les Français puisent plus profondément dans leurs portefeuilles.

Les cinq principales passions des Belges sont les livres (36%), la technologie et l’informatique (26%), l’intérieur et la décoration (23%), la mode (21%) et la photographie (20%).

Cette enquête européenne a été menée en ligne en août dernier auprès de 6.000 personnes dans cinq pays, dont environ 1.000 en Belgique.