Une chaudière «qui date de Mathusalem»: les primaires de J. J. Michel déplacées dans d’autres écoles de Saint-Gilles?

La capricieuse chaudière de l’école communale J. J. Michel, à Saint-Gilles, pousse la Commune à imaginer un exode hivernal pour ses primaires. En cause: une énième panne de cette vénérable «locomotive à vapeur». La saga dure depuis des années dans cet établissement classé. Les parents sont furibards.

Les enfants scolarisés à l’école fondamentale J. J. Michel, à Saint-Gilles, ne s’y rendront peut-être plus cet hiver. Un courrier de l’échevin de l’Enseignement Jean Spinette (PS) a confirmé la nouvelle aux parents ce 12 octobre. En effet, une panne de chaudière empêche l’établissement d’accueillir ses élèves dans de bonnes conditions alors que les premiers froids se profilent. La mesure ne concerne que les classes de primaire. Dont les parents sont furibards.

«En concertation avec la direction de l’école J. J. Michel, nous avons décidé d’une répartition des classes dans les autres écoles communales de Saint-Gilles. Il s’agit des 12 classes de primaire», soit 312 kets. «L’accueil et les maternelles peuvent rester sur place», précise le courrier de l’échevin de l’Enseignement Jean Spinette (PS). La mesure, si elle est annoncée, pourrait n’être «qu’un plan B d’une durée d’une quinzaine de jours», nous précise l’édile. Elle serait en place dès le lundi 18 octobre. Jour où les parents annoncent une manif devant la Commune, «si une meilleure solution n’est pas trouvée d’ici-là».

Les enfants scolarisés en primaire à J. J. Michel risquent de devoir s’exiler dans d’autres établissement communaux saint-gillois cet hiver. Google Street View

En cause: une chaudière «qui date de Mathusalem» dans des bâtiments classés. «C’est une chaudière à pression à gaz du début du XXe siècle. Elle marche comme une vieille locomotive. Il semble qu’elle soit magnifique pour les connaisseurs. Mais pour moi, c’est surtout une source d’emm***. On est au bord de la crise de nerfs», se crispe l’échevin de l’Enseignement. Au rallumage cette semaine, «un ballon et une pièce intermédiaire ont sauté». D’où le plan de déménagement annoncé aux parents. Mais celui-ci pourrait ne pas être enclenché: «Les pièces sont commandées aux Pays-Bas. Mon collègue Jos Raymenants (échevin des Propriétés communales, Groen, NDLR) me confirme que la réparation devrait être possible vendredi. On croise les doigts». Dans l’attente, une séance d’info est prévue dès ce jeudi 14 octobre avec les parents.

Des pièces en Allemagne et aux Pays-Bas

L’engin, auquel les Monuments et Sites bruxellois accordent une forte valeur patrimoniale, tombe en panne à répétition «depuis 10 ou 15 ans», déplore Spinette. «Certains Saint-Gillois ont fait tout leur cursus avec cette menace». Et déjà, des exodes hivernaux. Problème: la technologie de l’appareil est désormais dépassée en Belgique. Elle empêche les services techniques saint-gillois d’intervenir eux-mêmes. «On a dû trouver au fin fond de l’Allemagne des chauffagistes qui travaillent encore sur ce genre de machines».

L’ambition de la Commune est de remplacer définitivement la capricieuse chaudière tout en respectant les prescrits patrimoniaux. Pour ce faire, un subside de 500.000€ a tout récemment été accordé par patrimoine.brussels «après une procédure de 10 ans». Un délai qui suscite incompréhension et colère chez les parents. «Il est difficile de leur expliquer nos obligations de tutelle et de marché public alors que leurs enfants ont froid», reconnaît Jean Spinette. «Il faut faire des études, obtenir les permis, lancer l’appel d’offres… Même en temps normal, il faut 3 ans. Des procédures d’urgence de la Commune ont déjà mené à des dépenses pour les réparations possibles. Ce n’est pas de la radinerie. Mais on ne peut pas non plus se passer d’un subside de 500.000€. Ce n’est pas une peccadille».

À plus large échelle, la Commune de Saint-Gilles souhaite rapidement réaliser l’inventaire de toutes les chaudières et toitures de ses 7 implantations scolaires «pour profiter des mesures régionales concernant l’isolation et du plan de relance de la Fédération Wallonie-Bruxelles», pointe l’échevin Spinette. «Comme ça, je pourrais redevenir échevin de l’Enseignement et plus échevin des Chaudières».