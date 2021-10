Indian Wells: Alexander Zverev obtient sa première victoire sur Andy Murray

Alexander Zverev a battu Andy Murray pour la première fois de sa carrière au tournoi ATP Masters 1000 d’Indian Wells, ce mardi.

L’Allemand, N.4 mondial, et champion olympique de Tokyo a battu le double champion olympique de Londres et Rio en deux sets: 6-4 et 7-6 (7/4). Alexander Zverev a désormais gagné un match contre les quatre membres du «Big Four» (Federer, Nadal, Djokovic, Murray).

L’Allemand de 24 ans a déjà battu Roger Federer (quatre fois), Novak Djokovic et Rafael Nadal (trois fois chacun). Zverev a perdu en 2016 (à l’Open d’Australie) et l’année dernière (à Cincinnati) face à l’Écossais, qui est actuellement classé 121e au monde.

Alexander Zverev, 3e tête de série, qui a remporté désormais dix-neuf de ses vingt derniers matchs, affrontera le Français Gaël Monfils (ATP 18) en huitièmes de finale.

Le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 3/N.2) a eu besoin de trois sets pour battre l’Italien Fabio Fognini (ATP 30) 2-6, 6-3 et 6-4 et rencontrera l’Australien Alex de Minaur (ATP 27) pour une place en quarts de finale. L’Américain Taylor Fritz (ATP 39) a créé la surprise mardi en éliminant l’Italien Matteo Berrettini (ATP 7), 5e tête de série, 6-4, 6-3.