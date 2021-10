Vous avez des jouets en bon état et non utilisés ? Les recyparcs d'Idélux les récoltent ce samedi

Ce 3e samedi d’octobre, c’est devenu une tradition, Idélux récolte les jouets en bon état dans les recyparcs.

C’est le moment de faire le tri et d’être solidaire: Idélux organise ce 3e samedi d’octobre la récolte de jouets en bon état, pour les plus petits et les plus grands.

Les types de jouets attendus sont: les jouets facilement lavables, des jouets en bois, des jeux de société, des petites voitures, camions, garages, des poupées, accessoires, maisonnettes, des jeux de construction, déguisements…

À l’inverse, pour des raisons d’hygiène et de respect pour l’environnement, les peluches et les jouets fonctionnant avec des piles ne sont pas acceptés.

Au profit de 35 associations locales partenaires

Cette année encore, Idélux Environnement redistribuera les jouets récoltés à de nombreuses associations locales, des maisons Croix-Rouge, des Communes et CPAS, des écoles et accueils extrascolaires…

Cette collecte permet ainsi de donner une seconde vie à plusieurs milliers de jouets tout en faisant plaisir à d’autres personnes.