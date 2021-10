Assises Hainaut: les parties civiles pensent qu’Adrien Curon a tué Céline Doignon pour cacher sa perversité

Les parties civiles ont entamé mercredi leurs plaidoiries dans le cadre du procès aux assises d’Adrien Curon, accusé de meurtre et de divers faits de mœurs BELGA

Selon les avocats de la famille de Céline Doignon, la victime, celle-ci a été tuée car elle a surpris Adrien Curon entrain d’exhiber son sexe devant sa fille.

«Il cache cette partie de sa personnalité, car il a honte, car cela lui rappelle son père», a déclaré Me Laura Danneau. Les recherches sur internet ont démontré qu’il regardait des images et vidéos à caractère pédopornographique. L’accusé s’est aussi masturbé deux fois devant les enfants de sa voisine. «Il n’a pas supporté que sa perversité soit dévoilée au grand jour et il a décidé de la faire taire en lui portant une vingtaine de coups de couteau (?) Il s’est même entaillé la main, après le meurtre, pour faire croire à une attaque de Céline, quelle perversité!», a poursuivi l’avocate.

Céline Doignon, frappée par derrière, a tenté de se défendre, les lésions constatées sur son corps, l’attestent. «Elle a tenté de fuir, il lui a fait un croche-pied et l’a frappée dans le cou». Une trace de main glissant sur la porte démontre la tentative de fuite.

Me Fabrice Guttadauria, est convaincu qu’il s’agit bien du mobile de l’accusé, car la petite fille a donné trop de détails lorsqu’elle a expliqué, quelques mois après le crime, qu’Adrien Curon lui avait montré son sexe en érection. «L’accusé a manifestement été surpris par Céline Doignon qui nettoyait son appartement».

Lundi, l’accusé a donné une nouvelle version, déclarant que Céline était accroupie quand il l’a frappée avec son couteau et qu’il l’avait tuée car elle avait consommé de la cocaïne chez lui, ce qu’il n’aurait pas supporté. Toutefois, selon l’avocat, Adrien Curon savait très bien que Céline consommait de la cocaïne, il l’a accompagnée pour en acheter la nuit du crime, et la consommation de cette drogue chez lui n’était pas le mobile.

«Elle a vu quelque chose que l’accusé est incapable d’assumer, qui le place dans une catégorie de personnes dont il ne veut pas faire partie», a expliqué Me Guttadauria. «Céline l’a surpris et il ne fallait pas qu’elle parle, qu’on sache qui il est vraiment et qu’il réponde de ce genre de faits devant la justice».