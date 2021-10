Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 13 octobre 2021.

1. Belgique

Covid: les contaminations et les décès en (forte) hausse

D’après les derniers chiffres de l’Institut de santé publique publiés ce mercredi, les contaminations et les décès liés au coronavirus sont en augmentation en Belgique. + LIRE

Bruxelles: élèves et enseignants dispensés de CST lors d’activités extrascolaires

Les élèves et enseignants bruxellois en sortie scolaire ne devront pas se munir du Covid Safe Ticket. Mais la situation se complique en cas de voyages à l’étranger. + LIRE

Conséquence du confinement: «La forêt n’appartient pas à tout le monde»

L’association des propriétaires de biens ruraux estime que la surfréquentation des forêts n’est plus maîtrisée. + LIRE

Les cas de grippe en augmentation en Belgique mais pas encore d’épidémie

La Belgique ne connaît pas, pour le moment, d’épidémie de grippe. Toutefois, les chiffres du rapport hebdomadaire de l’Institut de santé publique Sciensano indiquent une augmentation notable du nombre de cas. + LIRE

Le Covid Safe Ticket obligatoire pour les visiteurs des maisons de repos bruxelloises

Dès ce vendredi 15 octobre, le Covid Safe Ticket sera obligatoire pour les visiteurs âgés de 12 ans et plus des maisons de repos (MR) et maisons de repos et de soins (MRS) bruxelloises, rappelle mercredi Iriscare, l’organisme bruxellois de protection sociale. + LIRE

Covid: la Wallonie rouvre 6 centres de vaccination et met en place 10 nouvelles antennes

La Wallonie, qui a complètement vacciné plus de 80% de sa population adulte, va rouvrir progressivement 6 centres de vaccination et mettre en place 10 nouvelles antennes mobiles, annonce le cabinet de la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale. + LIRE

Covid: un tiers des étudiants présentent des symptômes anxieux sévères suite à la pandémie

L’UCLouvain et l’ULB ont dévoilé ce mercredi, dans le cadre de la semaine de la santé mentale, les résultats d’une étude sur la santé mentale et le bien-être des étudiants. + LIRE

2. Monde

-

3. Sport

Theo Hernandez testé positif au Covid-19… une semaine après avoir privé les Diables de finale en Ligue des Nations + LIRE