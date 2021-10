Leonardo Basso et Sebastian Henao rejoignent Astana

Astana a annoncé ce mercredi l’arrivée de Leonardo Basso et Sebastian Henao.

Les deux coureurs quitteront Ineos Grenadiers le 1er janvier.

L’Italien de 27 ans a signé un contrat de deux saisons. Le Colombien de 28 ans a obtenu un contrat d’une saison.

Les deux coureurs ont jusqu’à présent effectué toute leur carrière professionnelle pour Ineos et son prédécesseur Sky. Henao y est devenu professionnel en 2014, Basso en 2018. Ces dernières années, les deux coureurs ont surtout été au service de leurs leaders et n’ont pas encore remporté de course professionnelle.