VIDÉO | La plus grande femme du monde est turque et mesure plus de 2m15

Du haut de ses 215,16 centimètres, une Turque de 24 ans a été élue la plus grande femme du monde par le Guinness World Records.

La Turquie possédait déjà l’homme le plus grand du monde, le pays possède désormais également la plus grande femme du monde.

Âgée de 24 ans, Rumeysa Gelgi mesure 215,16 centimètres. Elle avait également été nommée l’adolescente la plus grande du monde en 2014.

Rumeysa souffre du syndrome de Weaver, qui se manifeste, entre autres, par une croissance accélérée. Elle se déplace en fauteuil roulant mais peut marcher à l’aide d’un déambulateur.

Grâce à son statut, la jeune femme espère inspirer d’autres à s’accepter tels qu’ils sont. «Chaque désavantage peut être tourné en un avantage pour mieux s’accepter, être conscient de son potentiel et faire de son mieux», explique-t-elle.

L’homme le plus grand du monde est aussi un Turc. Sultan Kösen mesure 251 centimètres et détient le record depuis 2018. En août dernier, l’homme le plus grand d’Amérique est décédé d’une pathologie cardiaque à l’âge de 38 ans.

La plus grande femme qui ait jamais vécu était la Chinoise Zeng Jinlian, décédée en 1982. Elle avait atteint l’impressionnante taille de 246,3 centimètres.