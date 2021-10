Santé, énergie, budget, coups de cœur: 10 articles pour les familles

Ce qui s’est passé dans l’actualité, nos bons plans, des infos pratiques et des coups de cœur: voici notre sélection hebdomadaire d’articles pour les familles.

Au menu, cette semaine: un budget supplémentaire pour rénover les bâtiments scolaires, les conséquences de l’augmentation des prix de l’énergie pour cette famille monoparentale, l’augmentation de prise d’antidépresseurs chez les jeunes mais également des conseils sur le brossage des dents de nos petites têtes blondes, un site pour se promener en forêt en évitant les zones de chasse et nos coups de cœur littérature jeunesse, télévision et sortie familiale. Bonne lecture.

Dans l’actu

Budget Un milliard supplémentaire pour les écoles sur 10 ans

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est accordé sur le budget 2022 avec, en toile de fond, un effort conséquent porté sur la rénovation des bâtiments scolaires, tandis que le déficit budgétaire de la Fédération devrait être maintenu l’année prochaine sous la barre symbolique du milliard d’euros.

ÉNERGIE Avec ses deux enfants, cette maman ne s’en sort plus

Avec l’augmentation de l’énergie, Constance doit faire des choix dans son quotidien. Cette maman ainsi que ses deux enfants se privent donc de chauffage permanent, de sorties ou encore de petits plaisirs.

SANTÉ Les jeunes prennent plus d’antidépresseurs

Actuellement, 1,2 million de patients sont sous traitement antidépresseur. C’est 7% de patients en plus qu’il y a 10 ans. Au niveau des doses quotidiennes, l’augmentation est de 25%.Chez les jeunes de moins de 20 ans, l’augmentation est de 8 % en trois ans. Le Pr de Becker analyse les causes et les conséquences.

RÉGION Une école de tir… pour enfants

«Nouveau dans la région pour les jeunes entre 8 et 14 ans : une école pour le tir au pistolet à air. »C’est le stand de tir localisé à Orp-Jauche qui propose cette activité. Si elle peut être attrayante pour les jeunes, elle peut inquiéter des parents, pas enchantés à l’idée de voir leurs enfants et adolescents un pistolet à la main. On en parle.

En pratique

PROMENADES Une appli pour éviter les zones de chasse

Attention les chasses, c’est parti! Le site « Partageons la forêt » indique les zones à éviterdans une grande partie de la province de Luxembourg. Un site réalisé par un Gaumais.

Le site permet à tout un chacun de vérifier si la zone est safe. Il suffit de choisir la date de sa randonnée, une carte liste les territoires chassés.

SANTÉ Quelle quantité de dentifrice pour les enfants?

Éviter le sucre est la solution radicale pour éviter les caries. Une mesure drastique difficilement applicable. Il est recommandé dès le plus jeune âge de se brosser les dents dès le plus jeune âge deux fois par jour, avec un dentifrice dont la concentration en fluor et la quantité déposée sur la brosse à dents doivent être adaptées à l’âge des enfants. On vous en dit plus sur ces recommandations.

SANTÉ Les bienfaits du lait maternel pour les bébés prématurés

L’allaitement maternel a des bienfaits pour la santé et le développement des bébés. Surtout pour les nouveau-nés prématurés. Discussion avec une infirmière pédiatrique et conseillère en lactation.

Coups de cœur

TÉLÉVISION Alexandre du «Meilleur pâtissier» répond à nos questions

Une nouvelle saison du «Meilleur pâtissier» a débuté ce lundi soir sur RTL avec, cerise sur le gâteau, un candidat belge prêt à relever le défi avec technique et passion et surtout beaucoup d’humour. Découvrez les temps forts de sa première émission.

LITTÉRATURE Billy le hamster: petit cow-boy au grand cœur

Auteur à succès, la Néerlandaise Catharina Valckx a donné naissance à Billy le cow-boy, il y a 11 ans. Aujourd’hui, elle publie la 7e aventure de ce hamster téméraire et de son ami Jean-Claude le ver de terre. Retour sur un succès phénoménal.

« Billy et le mini cheval », L’école des loisirs, dès 5 ans.

SORTIES Pour tout savoir sur le tyrannosaure, cette grosse dinde

C’est un mastodonte de plus de 12 m et près de 8 tonnes: Trix, femelle tyrannosaure de 67 millions d’années, débarque à Bruxelles depuis son Montana natal. Elle est la reine de la nouvelle expo du Museum des Sciences Naturelles.

PORTRAIT Juliette , 10 ans, artiste passionnée

Cela fait six ans que Juliette est active au cinéma, dans des pubs, au théâtre, dans des comédies musicales, à la radio. Elle sera sur scène au centre culturel d’Auderghem les 29, 30 et 31 octobre prochains. Elle tiendra le rôle du jeune Mozart et fera, comme elle dit, «tout ce qu’elle aime» (danser, chanter, jouer du violon et être en famille)!