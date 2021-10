Ciney: Coubeau et Ippersiel stoppent leur carrière

Céline Coubeau et Charlotte Ippersiel ont annoncé dimanche dans le vestiaire après le match contre Loyers aux filles de la R1 dames de Ciney et au coach Dedy Murairi leur intention d’arrêter le basket-ball.

Le bureau de gestion du RBC Ciney a entendu mardi soir les deux joueuses qui ont confirmé leur intention de ne pas continuer pour diverses raisons privées, professionnelles et organisationnelles mais liée aussi à la situation post Covid.

«Le club leur a fait part de sa déception par rapport à ce choix car c’est toute une équipe qui est pénalisée et c’est l’image du club qui est entachée mais nous prenons acte de cette décision et nous allons dans les prochains jours sonder toutes les parties afin de prendre la meilleure option, ou la moins mauvaise décision pour les joueuses, le club et les coaches quant à la continuité des deux équipes dames en régionale », s’exprime le comité ce mercredi matin dans un communiqué.

Rappelons que Ciney était particulièrement ambitieux cette saison, visant ni plus ni moins que le titre en R1 dames, dans la perspective d’une montée éventuelle en D1. Voilà qui remet ce projet en question.