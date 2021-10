VIDÉOS | «Koh-Lanta»: deux bannis réintègrent le jeu, la réunification reportée au prochain épisode

«Koh-Lanta» a encore réservé son lot de stratégies et de performances de haut vol ce mardi. TF1

Le septième épisode de «Koh-Lanta: la légende» a été diffusé ce mardi soir sur TF1. On vous résume tout.

Les retrouvailles entre Clémentine et Clémence et le survivant Ugo sur l’île des bannis laissent rapidement place au jeu de confort.

1. Un premier confort remporté par les Korok

Toujours pas victorieux sur ces épreuves, les rouges avaient à cœur d’enfin remplir leur ventre, d’autant plus que la récompense consistait en quatre appétissantes pizzas. De quoi surmotiver Laurent.

Bénéficiant de plus de force et d’une meilleure stratégie, les Korok remportent l’épreuve haut la main, avant que Denis annonce la réunification imminente. Et qui dit réunification dit ambassadeurs...

#KohLanta

Jade et Teheiura encouragent leur équipe comme nos parents au bord du terrain quand t’avais tournoi ! 😍😍😍

👉 https://t.co/fuq4DFVF4r pic.twitter.com/6lvrY9pXov — Koh-Lanta La Légende (@KohLantaTF1) October 12, 2021

2. Phil et Laurent choisis comme ambassadeurs

Sur l’île des rouges, c’est Phil qui est choisi à l’unanimité pour représenter les jaunes. Chez les Korok, les aventuriers n’arrivent pas à se mettre d’accord et hésitent entre Jade et Laurent. C’est finalement sur Laurent, allié de Claude, que le choix se porte.

Complètement surpris d’être choisi, Laurent est ravi d’avoir son destin en mains et n’hésite pas à chambrer ses compagnons d’aventure.

3. Nouvelle victoire d’Ugo, qui réintègre le jeu

Au moment de se retrouver pour débattre de l’aventurier à éliminer, ils sont rejoints par les bannis Clémence, Clémentine et Ugo, qui vont s’affronter une ultime fois avant que les deux meilleurs ne fassent leur retour dans le jeu. Au jeu des dominos, c’est Ugo qui l’emporte, et se sauve pour la 5e fois d’affilée, devant Clémence.

Après 15 jours…IL L’A FAITTTTTT



UGO EST DE RETOUR 🙏🏻🔥 #KohLanta pic.twitter.com/unPuD0mPvg — Alban Pellegrin (@AlbanPellegrin) October 12, 2021

Éliminée, Clémentine déballe son sac devant Phil et Laurent pour leur expliquer le rôle déterminant de Coumba dans l’alliance des filles et la trahison de celle-ci.

Immunisés pour le prochain conseil, Ugo et Clémence sont également nommés ambassadeurs et vont pouvoir enfin débattre avec Phil et Laurent… la semaine prochaine.

Et pour cause, au grand dam des internautes, la réunification a été reportée au prochain épisode, qui s’annonce explosif!