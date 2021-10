Kyrie Irving, non vacciné contre le Covid, écarté des parquets par les Brooklyn Nets

Le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving ne sera pas autorisé à jouer ni même à s’entraîner tant qu’il ne sera pas vacciné contre le Covid, a annoncé la direction de la franchise de NBA mardi.

«En raison de l’évolution de la situation et après réflexion, nous avons décidé que Kyrie Irving ne jouerait pas et ne s’entraînerait pas avec l’équipe tant qu’il ne sera pas éligible pour être disponible à tous les matches», a déclaré Sean Marks, le directeur général des Brooklyn Nets, dans un communiqué.

Pour lutter contre la pandémie, New York a mis en œuvre de nouveaux protocoles de sécurité sanitaire qui n’autorisent pas les adultes non vaccinés à prendre part aux entraînements ni aux matches.

À une semaine du début de la saison NBA, qui s’ouvre par un choc entre les Milwaukee Bucks, champions en titre, et sa franchise des Nets, le meneur de 29 ans ne pourrait donc pas disputer les matches à domicile, soit 41 rencontres de saison régulière, auxquelles il faudrait ajouter celles d’éventuels play-off.

Il serait également privé des matches contre les voisins des New York Knicks et contre les Golden State Warriors, puisque la ville de San Francisco exige à toute personne de plus de 12 ans d’être vaccinée afin de participer aux événements de grande affluence en intérieur.

«Nous ne permettrons à aucun membre de notre équipe de n’être disponible que partiellement, ajoute Sean Marks. Il est impératif que nous continuions à affiner l’alchimie du groupe et restions fidèles à nos valeurs d’esprit d’équipe et de sacrifice.»

La décision du directeur général des Nets intervient alors que la mairie de New York avait décidé vendredi 9 d’autoriser Irving à s’entraîner dans les installations de la franchise.