Budget fédéral: «La stigmatisation ne contribue pas à une meilleure santé», selon la Mutualité chrétienne

La Mutualité chrétienne a salué mardi la volonté du gouvernement fédéral de se concentrer sur la réinsertion des malades de longue durée, dans le cadre des mesures liées au budget 2022, regrettant toutefois le recours à la menace de sanctions.

Près d’un demi-million de personnes sont à la maison depuis plus d’un an pour cause de maladie ou d’accident, soit plus d’un salarié sur dix, souligne la MC. «Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de l’un des défis majeurs de notre sécurité sociale», souligne Élisabeth Degryse, vice-présidente de la Mutualité chrétienne. «Nous sommes donc ravis que le gouvernement fasse des efforts pour orienter davantage de personnes vers le travail.»

Outre l’engagement de coordinateurs «Retour au travail» par les organismes assureurs, des mesures supplémentaires ont été annoncées «pour responsabiliser tous les partenaires impliqués»: médecins généralistes, entreprises, autorités régionales et organismes assureurs.

La MC déplore néanmoins que les malades de longue durée risquent de perdre 2,5% de leurs prestations s’ils refusent de remplir le questionnaire obligatoire sur la possibilité de retourner au travail ou s’ils ne rencontrent pas à plusieurs reprises le coordonnateur «Retour au travail». «Cela crée une atmosphère de méfiance à l’égard des processus de réintégration qui n’est pas nécessaire. La stigmatisation ne contribue pas à une meilleure santé.»

Si la mutualité approuve également la suppression du certificat d’une journée pour maladie, elle s’est dit «mécontente des nouvelles économies réalisées sur les frais d’administration des organismes assureurs». «Chaque année, toutes les mutualités réunies devront verser 13 millions d’euros supplémentaires. Vous ne pouvez pas, d’une part, confier des missions supplémentaires aux mutualités et menacer de sanctions si ces missions ne sont pas exécutées correctement, et d’autre part, vous ne pouvez exiger que ces missions supplémentaires soient réalisées avec moins de ressources.»