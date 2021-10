On va faire de la place dans les cimetières de la commune

Ils arrivent tout doucement à saturation. C’est pourquoi les cimetières du centre de Waremme, mais aussi ceux d’Oleye et de Grand-Axhe, vont accueillir de nouveaux emplacements pour les défunts. «Il est important de garantir le bon état de nos cimetières pour permettre à nos concitoyens qui hélas nous quittent de reposer en paix. Ce travail est un investissement permanent. On va donc mettre en place 25 nouveaux caveaux, 15 caveautins, 32 columbariums, mais ce n’est pas tout, informe l’échevin des Travaux, Hervé Rigot. Nous allons également désaffecter un ensemble de sépultures non concédées puisqu’arrivées en fin de concession et dont ces dernières n’ont pas été renouvelées. Chaque année, on place une annonce durant un an devant les sépultures dans les cimetières, pour que les familles se fassent connaître. Si on n’a pas de nouvelle, on estime que plus personne ne passe sur ces sépultures et qu’il n’y aura donc pas de renouvellement des concessions.»