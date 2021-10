PHOTOS | Le toit des abattoirs d’Anderlecht est désormais un panneau solaire géant

L’historique halle des abattoirs d’Anderlecht a été complètement recouverte de panneaux solaires. Pourtant énergivore, le site est désormais autonome et possède la plus grande installation photovoltaïque en milieu urbain d'Europe. Rien que ça.

Belgique oblige, c’est évidemment la pluie qui s’est invitée à l’inauguration de la nouvelle installation photovoltaïque installée sur le toit de l’ancienne halle des abattoirs d’Anderlecht.

« Parce que le site est particulièrement bien fourni en panneaux du même genre, de reverser le reste de sa production dans le réseau au profit des entreprises bruxelloises »

Si les curieux n’ont, du coup, pas pu découvrir l’instant au plus près et profiter de la vue, celle-ci, qui est la plus grande installation photovoltaïque en milieu urbain d'Europe, permettra au site anderlechtois d’être complètement autonome en électricité. « Et même parce que le site est particulièrement bien fourni en panneaux du même genre, de reverser le reste de sa production dans le réseau au profit des entreprises bruxelloises », souligne Léopold Coppieters, l’un des cofondateurs de Skysun, la start-up derrière ce gigantesque projet

Désormais, la toiture des abattoirs anderlechtois est dotée de plus de 5.800 panneaux solaires, une couverture qui devrait permettre de produire 1.653 MWh chaque année, soit la consommation annuelle en électricité de plus de 700 ménages.

« L'innovation technique que nous avons développée intègre en toute discrétion l'énergie renouvelable dans le toit, tout en assurant l'isolation et l'étanchéité d'un bâtiment du XIXe siècle »

Si l’ancienne halle des abattoirs d’Anderlecht est classée, pour la première fois, la Commission Royale des Monuments et Sites de Bruxelles a autorisé le déploiement de l'énergie solaire. « Cela a été rendu possible grâce à l'innovation technique que nous avons développée, qui intègre en toute discrétion l'énergie renouvelable dans le toit, tout en assurant l'isolation et l'étanchéité d'un bâtiment du XIXe siècle », détaille encore le cofondateurs de Skysun.