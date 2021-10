RTLPlay surfe sur nos tabous en proposant des challenges… osés

RTLPlay fait sa rentrée. Nouvel habillage et nouveaux programmes, dont «Osez», un docuréalité qui propose des challenges «hot».

L’automne s’annonce chaud sur RTLPlay: d’une part car la plateforme digitale gratuite de RTL Belgique va proposer de nombreux nouveaux contenus dans les prochaines semaines, d’autre part car depuis hier, elle diffuse Osez, une mini-série docuréalité produite en interne et que l’on doit au producteur Éric Willem.

Présentée par Jill Vandermeulen, cette mini-série en quatre épisodes de 40 minutes (un nouvel épisode chaque semaine) joue sur le fil de nos tabous en proposant à plusieurs binômes de relever des challenges osés autour de la sexualité: réaliser un film X, ouvrir un magasin de sex-toys, participer à un spectacle d’effeuillage dans un cabaret burlesque en étant crédible… Rien de grivois – d’après l’extrait que l’on a pu voir – mais une thématique et des défis que l’on n’a plus l’habitude de voir sur une chaîne généraliste, à l’exception de Crac-Crac présentée par Mr Poulpe sur Canal + et diffusée l’an dernier sur Tipik.

«C’est une émission de divertissement, assure Éric Willem. Ce programme est accessible aux 12 ans et plus. Les thématiques abordées ne le sont pas forcément avec des enfants, mais le prisme que l’on propose peut, peut-être, permettre de le faire. L’émission permet d’aborder la question de la pornographie sous un angle différent, avec des valeurs de tolérance. Cela permet d’ouvrir le débat.»

De son côté, Antoine Pichaud, directeur de la télévision digitale chez RTL Belgique, admet qu’il n’aurait sans doute pas pu proposer ce programme en télévision linéaire à une heure de grande écoute. «En VOD, nous disposons de beaucoup plus de liberté. Et les personnes qui ne cherchent pas à voir ce contenu-là ne tomberont pas dessus.» Si toutefois vous ne souhaitez pas que vos enfants y aient accès sur votre tablette, il vous est toujours possible de régler le contrôle parental dans les paramètres de l’application.

Avec Guillermo Guiz et Bénédicte Philippon

Mais Osez ne doit pas être l’arbre qui cache la forêt. La plateforme digitale – qui a doublé en un an ses performances, tant en termes d’utilisateurs réguliers que de consommation globale – va continuer de miser sur l’humour, avec le Stand-up Show de Guillermo Guiz, dont un nouveau numéro sera proposé le 1er jeudi de chaque mois. Il y a aussi le Kombinon, capsule humoristique proposée par Bénédicte Philippon (l’ex-Clitorine du Grand Cactus). «Il s’agit d’un programme court dans lequel je parodie les interviews de personnalités du site Kombini», résume la comédienne. Une quinzaine d’épisodes sont déjà disponibles.

Autre nouveauté: un documentaire de 30 minutes sur l’influenceuse belge Mikomi Hokina, qui a plus d’1,6 millions d’abonnés dans le monde grâce à sa passion pour l’éro-cosplay (elle se déguise en personnages de films, de dessins animés, de mangas… mais de façon érotique).

Enfin, les amateurs de fiction ne seront pas en reste puisque les prochaines semaines, RTLPlay va encore doper son offre avec l’arrivée de Leonardo (série historique en huit épisodes sur la vie de Léonard de Vinci avec Aidan Turner, Freddie Highmore, Matilda DeAngelis); Le temps est assassin (série policière française en huit épisodes avec Mathilde Seigner, Jenifer, Caterina Murino); La vérité sur l’affaire Harry Quebert (série d’après le best-seller de Joël Dicker diffusée voici deux ans sur TF1, avec Patrick Dempsey, Kristine Froseth, Ben Schnetzer), The Unusual Suspects (mini-série policière en 4 épisodes avec Miranda Otto, Aina Dumlao…) ou encore Your Honor (série policière en 10 épisodes avec Bryan Cranston, Lilli Kay, Hunter Doohan, adaptation de la série israélienne Kvodo).