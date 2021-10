Frayeur aux Canaries et à Charleroi: un avion abîmé par la cendre

Lors d’un vol Ténérife-Charleroi, il a fallu faire demi-tour et changer d’appareil. Témoignage.

Les passagers d’un vol entre Ténérife (Îles Canaries) et Charleroi viennent de vivre une expérience inoubliable. Pas une bonne expérience, mais une inoubliable tout de même. Ce lundi, à peine décollé, l’avion a dû faire demi-tour : les moteurs étaient apparemment encrassés par de la cendre volcanique. Le volcan Cumbra Vieja, sur l’île espagnole de La Palma, proche des Canaries, est en éruption depuis trois semaines. Et quand les passagers ont atterri à Tenerife-Sud, une horde de pompiers les attendait sur le tarmac. Heureusement, plus de peur que de mal… en tout cas pour les passagers. Parce que l’avion, lui, serait apparemment bon pour la casse!

+ À LIRE | La gare des bus de Charleroi partiellement transférée

Laurent Dofny, directeur de Charleking Radio, était à bord de l’avion Ryanair en question et nous explique ce qu’il s’est passé ce lundi. «On est déjà parti avec du retard, parce que l’avion dans lequel on devait monter était entouré de techniciens qui vérifiaient l’appareil», raconte-t-il. «On a dû attendre près d’une heure, debout dans le bus, sur le tarmac. Je n’étais déjà pas à l’aise parce que ce n’est pas habituel de voir autant d’agitation autour d’un avion qui va décoller. Et puis on nous a fait monter dedans, et déjà au décollage on avait l’impression que les moteurs n’étaient pas à fond, comme s’ils n’arrivaient pas à aller chercher la puissance. Mais on a décollé, tout avait l’air de bien aller.»

Quand soudain, au bout d’une demi-heure, alors que tout le monde commençait à s’habituer aux bruits et à l’altitude, et à s’installer confortablement, le pilote a fait une annonce : «Il y a un problème technique, l’avion a pris des cendres du volcan de La Palma, en éruption. Nous n’arriverons pas jusqu’à Charleroi, nous allons revenir à Tenerife.» L’avion a fait demi-tour. Deuxième malaise pour les passagers, même si l’ambiance était assez bonne à bord, selon Laurent Dofny, que le pilote a apparemment été très clair dans ses explications et a rassuré des passagers parfois un peu stressés.

Avion bon pour la casse

«Mais la demi-heure de retour a commencé à sembler longue! De fait, on s’est rendu compte qu’on tournait au-dessus de Lanzarote (nord-est des Canaries, NDLR). C’est à ce moment-là que le pilote a fait une deuxième annonce : il fallait consommer tout le carburant avant de pouvoir se poser. On a donc tourné trois heures… avant de se poser, mais il faisait déjà noir. Et là, partout autour de la piste, il y avait des hordes de pompiers, prêts à intervenir. C’est là qu’on s’est rendu compte que ce n’était peut-être pas un petit problème technique mais quelque chose qui aurait pu être bien pire : est-ce qu’on aurait pu se crasher? Aucune idée, mais c’était impressionnant. Dans des moments comme ça, on ne peut pas s’empêcher de se faire des films, même si le pilote faisait tout pour nous expliquer et nous rassurer.»

D’ailleurs, après l’atterrissage – sans le moindre pépin – Ryanair a fait apprêter un autre avion pour emmener les passagers vers l’aéroport de Charleroi (BSCA) : «Une personne a fait une crise d’angoisse : elle ne voulait pas remonter dans le deuxième avion. Quand on attendait le deuxième avion, une passagère à qui j’ai parlé m’a dit que l’avion qu’on avait pris était bon pour la casse : elle le tenait d’un des techniciens. Malgré tout, je ne suis pas dégoûté du tout. Ce n’était pas une bonne expérience et on est arrivés à Charleroi à 5h30 du matin au lieu de 23 h30, mais tout a été bien géré visiblement.»

Nous avons contacté Ryanair pour obtenir des confirmations et peut-être des explications plus techniques, la compagnie n’a pas encore donné suite à notre demande.