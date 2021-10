Dahbi est out pour six mois, Charleroi en difficulté!

Reda Dahbi est sorti blessé du derby face à Châtelet. C’est plus grave que prévu. ÉdA – J-Ph. Pickar

Reda Dahbi est victime d'une déchirure des ligaments à un genou. Il manquera à Charleroi ces prochains mois.

La grosse tuile pour Charleroi qui doit déjà se passer de plusieurs éléments et qui manque de planche cette saison.

Après cinq minutes de jeu, Reda Dahbi s’est blessé, dans le derby entre Châtelet et Charleroi. L’homme ne s’en doutait pas encore mais son ligament s’est répondu à ce moment-là. Il a tenté de revenir sur le parquet pour aider le groupe, afin de définitivement jeter l’éponge. «Je pensais que c’était une simple entorse, explique l’international belge. Malheureusement, j’ai une rupture des ligaments croisés antérieurs. Je suis out pour cinq à six mois. Je suis vraiment dégoûté. C’est ma première grande blessure dans ma carrière.»

À la veille de ses 34 ans, le défenseur de Charleroi a donc appris cette mauvaise nouvelle. «Je sais que je vais travailler dur pour me relever. Je ne suis pas du genre à baisser les bras. Le club a besoin de moi. J’attends mon opération avec impatience afin de pouvoir attaquer la rééducation! Je veux être prêt pour les play-off. Je ne vais rien lâcher. Ce n’est pas dans mon caractère.»

Vendredi, l’homme a essayé de forcer. «Je ne voulais pas abandonner le groupe, surtout au vu de la tournure du match. Je voulais aider et apporter un plus. J’ai tenu le maximum.»