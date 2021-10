Le débrief du jour: Accord pour le budget fédéral | Passage à tabac pour une histoire de cœur | Luka Elsner présenté au Standard

Les grandes lignes du budget fédéral 2022 sont écrites; Un garçon de 15 ans tabassé pour une histoire de cœur; Le projet de Luka Elsner pour le Standard de Liège: voici ce qui a fait, en partie, l’actu de ce mardi 12 octobre 2021.

1. Le gouvernement fédéral s’accorde sur le budget 2022

Le gouvernement fédéral, réuni en comité restreint, s’est accordé sur les grandes lignes du budget 2022 et d’une série de dossiers, dont la réforme du marché du travail, l’incapacité de travail et un paquet d’investissements.

+ LIRE | Fumée blanche : le gouvernement fédéral s’accorde sur le budget 2022

+ VIDÉO | Budget 2022, réforme du marché du travail, investissements : les grandes phrases du discours d’Alexander De Croo à la Chambre

+ ARTICLE ABONNÉ OFFERT | Les coulisses des négociations sur le budget fédéral : une fin de nuit sous tension

2. Une affaire de cœur qui finit en passage à tabac

Un garçon de 15 ans, a été agressé par cinq individus à la citadelle de Namur. Le jeune homme est sous le coup d’une incapacité de travail d’un mois.

+ LIRE | Namur : violente agression sur fond d’amour naissant

3. Incendie mortel à Liège

Une personne a perdu la vie dans un incendie, dans la nuit de lundi à mardi, dans le centre-ville de Liège.

+ LIRE | Une personne décède dans l’incendie d’un appartement dans le centre de Liège

4. Le prix du mazout au plus haut

Le prix du mazout augmentera encore à partir de mercredi.

+ LIRE | Le prix du mazout au plus haut depuis 3 ans

5. Luka Elsner veut «créer un esprit de famille» au Standard

Après avoir dirigé sa première séance ce lundi, le nouvel entraîneur du Standard s’est présenté officiellement aux côtés de Will Still et Alexandre Grosjean.

+ LIRE | Assisté de Will Still, Luka Elsner dévoile son projet au Standard : « Créer un esprit de famille »

À Courtrai, son ancien club, on a annoncé l’arrivée de Karim Belhocine, qui était sans club depuis la fin de son contrat à Charleroi.

+ LIRE | Pro League : Karim Belhocine remplace Luka Elsner comme entraîneur de Courtrai