VIDÉO | Un menu de fête concocté par les chefs Alain Ducasse et Thierry Marx: que mange Thomas Pesquet dans la Station spatiale internationale?

Le spationaute français a dévoilé une partie de son garde-manger dans la Station spatiale internationale (ISS), dont il est le commandant.

Dans une vidéo postée par l’ESA, Thomas Pesquet a pu dévoiler ce qui composait une partie de son garde-manger dans la Station spatiale internationale.

Des produits évidemment adaptés aux conditions particulières au sein de la station. «La cuisine est plutôt spartiate. On est plus proche du camping que de l’hôtel cinq étoiles, mais ça suffit pour 6 mois de mission. La nourriture est parfois lyophilisée, mais la plupart du temps elle est irradiée. Soit le produit est totalement déshydraté, sois il est soumis à un rayon ionisant afin de prolonger sa durée de conservation et détruire les parasites et micro-organismes», explique-t-il.

Un four permet de cuire les plats et un distributeur d’eau chaude de réhydrater les aliments.

Saumon et crêpes Suzette

Et le 5 juin dernier, grâce au cargo d’approvisionnement SpaceX, les repas de fête ont pu être acheminés jusqu’à l’ISS.

Pour Thomas Pesquet et ses collègues russes et américains: saumon d’écosse, effiloché de volaille, carotte au cumin, Sot-l’y-laisse de volaille, pomme de terre fondante au thym, bœuf aux champignons, mille-feuille de pomme de terre, gâteaux aux amandes et aux poires, bœuf bourguignon, crêpes suzette, etc.

Des plats en partie élaborés par les chefs étoilés Alain Ducasse et Thierry Marx et Servair, le traiteur d’Air France «que j’ai bien connu lorsque j’étais pilote chez eux».

Il a également été ravitaillé en chocolat. «On partage beaucoup dans la station», sourit-il.