Réactions face au budget fédéral: décalage entre promesses et réalité pour le cdH, trop de flou pour DéFI

«Il y a un réel décalage entre la surenchère des promesses depuis un an et la réalité», estime Catherine Fonck. BELGA

S’il voit des mesures positives dans l’accord conclu au sein du gouvernement autour du budget, le cdH regrette un décalage entre les «promesses» entendues depuis des mois et la réalité des décisions annoncées par le Premier ministre.

«Surenchères de promesses»

«Il y a un réel décalage entre la surenchère des promesses depuis un an et la réalité», a expliqué la cheffe de groupe centriste à la Chambre, Catherine Fonck (cdH). «Pour l’énergie, par exemple, on nous a vendu un soutien à l’ensemble de la population et finalement, ce sera 20% de la population qui sera aidée. Idem pour le train. C’est très bien d’investir, mais on passe de 2 voire de 3 milliards d’euros à un milliard, et on est loin de la gratuité réclamée par certains ou des deux trains par heure. Les soignants, c’est pareil, il n’y a aucune nouvelle mesure, seulement 1,2 milliard d’euros qu’on nous annonce depuis deux ans».

«Cela part dans tous les sens»

Le président de DéFI, François De Smet, a regretté le caractère peu concret de certaines décisions annoncées par le Premier ministre dans son discours de politique générale. Il constate de grandes absences, notamment les mesures de lutte contre la fraude fiscale.

«Cela part dans tous les sens. Le Premier ministre a parlé de tout sauf du budget. Il y a un discours généreux sur les dépenses mais rien sur les recettes, en particulier la fraude fiscale. On sort d’une période marquée par plusieurs dossiers, dernièrement les Pandora Papers, mais on ne voit rien. On nous donne des prévisions budgétaires, mais on ne sait pas comment on atteindra les montants annoncés», a souligné M. De Smet.

Les amarantes voient toutefois deux bons points: la consécration d’un droit individuel à la formation et les investissements publics, plus que nécessaires en Belgique.

Le PTB prédit un rude hiver avec la Vivaldi

«Les grands perdants de cet accord budgétaire de la Vivaldi sont la grande majorité des travailleurs qui voient leurs factures grimper en flèche, et les malades de longue durée qui risquent des sanctions pour la première fois», estime le président du PTB Peter Mertens. Selon lui, les grandes fortunes, malgré les Pandora Papers, peuvent dormir sur leurs deux oreilles.

Pour le PTB, l’extension du tarif social n’est pas suffisante. «Sur quelle planète vivent les ministres qui pensent que les hausses de prix de plus de 700 euros ne sont un problème que pour les plus bas revenus?», s’interroge Peter Mertens. Il rappelle le plaidoyer de son parti pour une baisse de la TVA de 21 à 6%, «ce qui réduirait immédiatement la facture de 347 euros en moyenne.»

Le PTB conteste aussi les sanctions annoncées pour les malades de longue durée. Selon les communistes, les processus de réinsertion dans lesquels sont désormais poussés les malades de longue durée, sont en réalité une machine à licenciement qui, pour sept malades sur dix, aboutira à un licenciement pour force majeure médicale.

«Pour les fraudeurs fiscaux, en revanche, le gouvernement se montre beaucoup plus clément». Peter Mertens dénonce un deux poids deux mesures dans l’accord budgétaire. «Les Pandora Papers révèlent que l’évasion fiscale mondiale des grandes fortunes et des sociétés multinationales peut être estimée à 11,3 milliards de dollars. Alors n’est-il pas terrible de conclure un accord budgétaire à peine une semaine plus tard, dans lequel aucune nouvelle mesure n’est annoncée pour lutter contre la fraude fiscale?», conclut-il.