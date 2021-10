Le plus gros écart entre nombre de 1res et 2es doses à Bruxelles, «c’est bon signe»

L’épidémie de Covid semble stabilisée à Bruxelles. Elle reste cependant «sur un plateau». Voici les derniers chiffres.

«La situation est dans un plateau haut mais ne se détériore pas. Elle est même plutôt en baisse». Ni angélisme, ni catastrophisme: le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Écolo) tient à rappeler que rien n’est gagné dans la capitale. Ce même si, les courbes le montrent, l’épidémie semble sous contrôle en cette entrée d’automne.

Ainsi, le taux d’incidence continue sa douce descente sous les 500 cas pour 100.000 habitants (445, pour 490 la semaine dernière et 509, 561 et 578 celles d’avant). Idem pour le taux de positivité des quelque 6.800 tests quotidiens: il descend à 6% alors qu’il était à 6,5% la semaine dernière. Dans ces indices, la responsable de la stratégie Covid à la Cocom Inge Neven voit «des bons signes». Avant d’ajouter comme à l’accoutumée que ces statistiques «restent élevées».

Dans les tranches d’âges, ce sont les 30-39 ans qui deviennent les plus contaminés. Une première depuis le début du mois d’août. Les hôpitaux hébergent actuellement une petite centaine de malades du covid (94), un chiffre en baisse, dont 54 en soins intensifs (-8%) et 33 sous aide respiratoire. Le nombre de décès à Bruxelles (20) sur la semaine écoulée, par contre, est malheureusement en légère hausse.

Vaccins: «On est assez contents»

Côté vaccins, «on est assez content» se réjouit Inge Neven. «On atteint presque 70% de premières dose chez les 18 +, et 66% de vaccination complète». Et la responsable de la Cocom de pointer que «si l’écart entre taux de 1re et 2 dose est plus élevé à Bruxelles par rapport aux autres régions, c’est bon signe: ça prouve qu’on injecte davantage de 1res doses».

La progression hebdomadaire du taux de vaccination à Bruxelles: 1% partout. Cocom/ Sciensano

Observés de près, les chiffres ne bouillonnent toujours pas. La progression est d’1% partout. On ne parle même plus de l’objectif de 16.000 doses hebdomadaires. Des antennes de vaccination dans une mutualité du boulevard Anspach ou sur le parking du salon Made In Asia ont contribué à l’effort la semaine passée.

