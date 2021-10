Charleroi: Bedia en solo, les internationaux au compte-gouttes

Après trois jours de congé, les Zèbres étaient de retour à l’entraînement ce mardi matin à Marcinelle.

Outre les dix internationaux (Koffi, Zorgane, Andreou, Ilaimaharitra, Gholizadeh, Nicholson, Wasinski, Boukamir, Descotte, Zaroury) – qui seront de retour au compte-gouttes d’ici jeudi –, on a pu observer l’absence de Joris Kayembe retenu pour «raison privée». Il y avait donc 14 joueurs présents ce mardi matin à Marcinelle, dont les deuxième et troisième gardiens Desprez et Chiacig.

Chris Bedia, victime d’une contracture au mollet la semaine dernière, a eu droit à une séance spécifique avec le kiné. Il devrait pouvoir reprendre avec le groupe ce mercredi. C’est tout sauf anecdotique dans la mesure où Shamar Nicholson, l’attaquant titulaire, jouera encore dans la nuit de mercredi à jeudi avec la Jamaïque. Il sera le dernier international attendu, probablement de retour vendredi à Charleroi.

La dernière fois qu’il est rentré si tard de ses obligations patriotiques, Nicholson n’avait pas commencé le match suivant en championnat – c’était à Gand -, Edward Still préférant le ménager pour éviter tout risque de blessure liée à la fatigue et au décalage horaire. Ce qui laisse un espoir à Fall ou Bedia d’être titulaire ce dimanche contre Genk (18h30) dans le cadre la 11e journée de championnat.