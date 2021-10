Assisté de Will Still, Luka Elsner dévoile son projet au Standard: «Créer un esprit de famille»

Après avoir dirigé sa première séance ce lundi, le nouvel entraîneur du Standard s'est présenté officiellement aux côtés de Will Still et Alexandre Grosjean.

Passation de pouvoir à Sclessin. Luka Elsner a entamé sa conférence de presse de présentation à 13 heures. 24 heures après avoir dirigé sa première séance d’entraînement, l'ancien entraîneur de Courtrai a pris la parole pour la première fois depuis son arrivée en bord de Meuse. Le successeur de Mbaye Leye dévoile sa vision pour sa nouvelle mission.

1. Créer un esprit de famille

«J’ai envie de créer un esprit de famille tout en mettant le football au cœur du projet. Ce ne sera pas aisé mais cela ne l’est jamais dans un grand club. On veut retrouver des ambitions et du plaisir pour vivre une bonne saison.»

2. Retrouver des résultats

L'ancien technicien de Courtrai est conscient que le groupe liégeois est fragilisé par ce début de saison décevant. La volonté première est de retrouver rapidement des résultats.

«Le groupe est marqué mais on a toujours la capacité à rebondir. La moitié du groupe est absente jusqu’à jeudi mais on doit prendre plaisir à arriver au centre d’entraînement et en étant sérieux. Faire tout pour gagner et vivre des émotions positives. Le groupe a faim.»

Luka Elsner a précisé que Serge Costa rejoignait le club en tant que T3 et que Léo Djaoui rejoint le staff en charge de la préparation physique.

3. La succession de Mbaye Leye

Concernant les bannis de l'ère Leye, le nouveau coach a précisé leurs situations.

«Le groupe est assez conséquent. Les situations de Balikwisha et Boljevic seront peut-être adaptées. Lestienne: rien ne change. Dussenne et Carcela joueront s’ils le méritent.»

Alexandre Grosjean a également pris la parole pour expliquer le choix de changer d'entraîneur.

«On a rapidement vu des points de convergence avec Luka Elsner après l’avoir rencontré. Quant à Will Still, on le connaît bien et on l’apprécie. On avait pris des contacts avec lui avant même de se séparer de Mbaye Leye. Convaincu que cette équipe est la bonne.»

Le CEO a également confirmé la fin de l’aventure avec Benjamin Nicaise.