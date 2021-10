VIDÉO | Budget 2022, réforme du marché du travail, investissements: les grandes phrases du discours d’Alexander De Croo à la Chambre

Le Premier ministre Alexander De Croo s’est exprimé devant la Chambre des représentants pour son discours de politique générale.

Le Premier ministre de la Vivaldi (PS, CD&V, Open VLD, MR, Vooruit, Écolo, Groen) a énoncé les grandes lignes de l’accord budgétaire, avec le budget 2022 et une série de dossiers (réforme du marché du travail, incapacité de travail, investissements).

LIVE Beleidsverklaring van de Eerste Minister bij de opening van het parlementair jaar / Discours de politique générale du Premier ministre à l'occasion de l'ouverture de l'année parlementaire https://t.co/UTrVieXmVV — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) October 12, 2021

«Le secteur des soins de santé a constitué une chaîne incassable contre le Covid-19»

«Il y a un an, notre pays était à la veille de cette deuxième vague. Grâce à la vaccination, le plus dur est désormais derrière nous. Mais ce Covid-19 laissera des traces profondes.»

«Où serions-nous sans celles et ceux qui travaillent dans le secteur des soins? Vous avez constitué une chaîne incassable contre ce virus. Sans vous, nous n’aurions jamais pu faire face à cette épreuve.»

«C’est pourquoi nous investirons 1,2 milliard d’euros de plus dans les soins de santé l’année prochaine. Moyens aussi pour des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail et plus de forces vives au chevet des patients.»

«Il faut rendre l’accès aux soins psychologiques plus accessibles. L’argent seul ne suffira pas, il faudra également faire tomber les murs et réfléchir au-delà des limites.»

«Nous prévoyons d’acheter les vaccins anti-covid en vue d’une troisième et d’une quatrième injection»

«Nos chercheurs jouent en Ligue des Champions de la vaccination. Notamment un vaccin contre la malaria qui permettra de sauver des dizaines de milliers d’enfants.»

«Nous prévoyons d’acheter les vaccins anti-Covid en vue d’une troisième et d’une quatrième injection. Comme toujours, nous prendrons nos décisions à la lumière de faits, de données scientifiques pour déterminer qui a besoin d’une vaccination supplémentaire et à quel moment, en nous appuyant sur les conseils d’experts et de vaccinologues.»

«Nul n’est en sécurité tant que tout le monde ne l’est pas.»

«Nos efforts ont permis de limiter le nombre de faillites d’entreprises et de contenir la hausse du chômage»

«La crise du coronavirus s’est couplée à une profonde crise économique, le plus grand choc de l’après-guerre pour les travailleurs salariés et indépendants et les entreprises. Pour les personnes les plus vulnérables.»

«Tous niveaux de pouvoir confondus, nous avons dégagé une somme de presque 35 milliards pour protéger autant que possible nos familles et nos entreprises. Nos efforts ont permis de limiter le nombre de faillites d’entreprises et de contenir la hausse du chômage.»

«Le moment est venu pour des réformes et principalement de l’ambition.»

«Ce qui porte notre effort total à 2,4 milliards d’euros»

«Nous produirons un effort budgétaire net de 0,4% du PIB l’an prochain. Dans le même temps, nous dégageons une marge supplémentaire de près de 400 millions à l’aide de politiques structurelles nouvelles. Ce qui porte notre effort total à 2,4 milliards d’euros.»

«Nous freinons la forte croissance de certaines dépenses, telles que celles liées à l’incapacité de travail. En nous attachant à regarder ce que chacun est capable de faire; non aux tâches qu’il n’est pas ou plus capable de réaliser. En conduisant une vaste réforme qui exige des engagements de la part de toutes les parties concernées. Les employeurs, les travailleurs, les mutualités et les prescripteurs. Pour la première fois, tout le monde est responsabilisé.»

«Nous poussons plus loin la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Le pouvoir fédéral fera aussi des efforts au niveau de ses coûts de fonctionnement. Et nous demandons aux sportifs professionnels d’apporter une contribution sociale juste, en épargnant les petits clubs sportifs. Avec la taxe sur les comptes-titres, les personnes dotées de plus grandes capacités contributives sont également appelées à participer au redéploiement.»

«Nous réduisons le piège à la promotion et renforçons le pouvoir d’achat»

«Le 1er avril, le salaire minimum augmentera conformément aux dispositions de l’accord social. Et nous reformons la cotisation spéciale de sécurité sociale. Nous réduisons ainsi le piège à la promotion et renforçons le pouvoir d’achat. La suppression complète de la cotisation spéciale sera examinée à la lumière de la réforme fiscale plus large, dont les plans seront conçus lors de cette législature.»

«D’importants investissements numériques dans la police et la justice»

«Nous nous appuyons encore plus à l’avenir sur des fleurons numériques tels que Tax-on-Web et MyPension. Des véritables success stories que nous étendons à d’autres services publics. Avec d’importants investissements numériques dans la police et la justice. Nous numérisons les douanes, accélérons nos chaînes logistiques et renforçons la compétitivité de nos ports. Les tribunaux se voient dotés de l’infrastructure dont ils ont besoin. Avec la naissance de «Just-on-Web».»

«La politique climatique ne sera pas un coût, un poste dans un budget, mais une opportunité de croissance nouvelle

«(Après les 41 morts dans les inondations de cet été en Belgique), nous investissons dans des effectifs supplémentaires pour la Protection civile et renforçons nos structures de crise. La Défense, la Police fédérale et la Santé publique sont toujours sur le terrain. Nous soutenons également la Région wallonne dans sa reconstruction.»

«La crise climatique est causée par l’homme, il appartient à l’homme de proposer des solutions.»

«Si nous adoptons cette approche, la politique climatique ne sera pas un coût, un poste dans un budget, mais une opportunité de croissance nouvelle.»

«Une réduction hivernale de 80 euros pour les plus vulnérables»

«Le gouvernement a décidé de prolonger le tarif social jusqu’après l’hiver et nous prévoyons également une réduction hivernale de 80 euros pour les plus vulnérables. Mais notre action va plus loin et concerne toutes les familles et toutes les entreprises.»

«À partir du 1er janvier 2022, nous introduirons une norme énergétique. Nous simplifions la facture d’énergie et transformons les taxes fédérales et les obligations de service public en accises afin de mieux maîtriser les augmentations.»

«Il s’agit de la plus grande réforme de la facture d’énergie de ces dix dernières années. En tant que pouvoirs publics, nous devons montrer l’exemple.»

«Le gouvernement va actualiser la vision stratégique de la Défense»

«Le gouvernement va actualiser la vision stratégique de la Défense, avec pour horizon l’année 2030. Parallèlement à cela, nous concevons une stratégie de sécurité nationale, un cadre global pour la politique de sécurité de notre pays.»