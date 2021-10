Les examens risquent d’avoir des effets secondaires sur la vaccination dans les écoles bruxelloises

La vaccination dans les écoles bruxelloises ne décolle pas. Si «10.000 jeunes bruxellois de 12 à 17 ans ont été vaccinés depuis la rentrée», impossible de savoir si la sensibilisation scolaire est la source de ce sursaut. Et les examens risquent de ralentir le rythme.

Pour la première fois depuis des mois, la tranche d’âge des 10-19 ans n’est pas celle qui présente le plus de contaminations à Bruxelles. Ce sont en effet les 30-39 ans qui prennent le relais pour la semaine du 5 au 11 octobre avec 371 des 1.928 nouveaux cas enregistrés (19%).

Les 10-19 ans ne sont plus les plus contaminés cette semaine à Bruxelles. Sciensano Difficile de dire si la sensibilisation dans les écoles est à l’origine de ce léger mieux dans la classe d’âge la plus problématique de la capitale. D’autant que les autorités se refusent à «chiffrer directement l’impact de ces multiples actions sur la vaccination», prévient Inge Neven, responsable du dispositif Covid de la Cocom.

«Très joli résultat»

L’institution bicommunautaire avance ce 12 octobre le chiffre de 10.000 élèves vaccinés depuis la rentrée de septembre. «Très joli résultat», appuie la spécialiste. Qui insiste: «ces efforts se marquent par 12% de vaccination en plus chez les 12-17 ans, soit un bond de 24 à 36% de vaccinés depuis le 1er septembre».

Il faut être clair: les écoles, c’est compliqué institutionnellement. La Cocom n’a pas d’expérience pour y travailler. On a dû mettre en route une multiplicité d’acteurs

Au total, «plus de 50% des écoles» ont été ciblées par la sensibilisation sous toutes ses formes, «surtout dans les quartiers où les chiffres le suggèrent». De la Rolls des questions-réponses avec l’animateur vedette Vinz voire même Yves Van Laethem, à la plus classique affichette, en passant par des initiatives des mutuelles, des services de promotion de la santé à l’école (PSE) ou des établissements eux-mêmes, sans parler des vidéos sur les réseaux, «dont TikTok». Et ce n’est pas fini: «Nous finalisons des vidéos que nous diffuserons dans les écoles qui n’ont pas encore reçu de visites».

Résultat? «On touche beaucoup de jeunes». Certes. Mais ceux-ci foncent-ils se faire vacciner ou se content-ils de hausser les épaules? Rien ne permet de l’indiquer: les chiffres détaillés des conséquences de ces multiples actions ne sont pas disponibles. Pas plus que le nombre exact d’injections effectuées depuis les VacciBus stationnés dans les écoles. Jamais découragée en apparence, Inge Neven se borne à indiquer que les 10.000 ados néo-vaccinés l’ont été «soit dans les écoles, soit lors de visites collectives en centre, soit de leur propre initiative s’ils ont 16 à 18 ans, soit en compagnie d’un parent s’ils ont jusqu’à 15 ans». Tautologie.

Tortueux

Selon le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Écolo), «on est seulement au milieu du chemin pour les écoles. Où l’objectif est de vacciner au maximum en octobre». Et d’avancer le tortueux système belge comme excuse à cette panne d’allumage. «Il faut être clair: les écoles, c’est compliqué institutionnellement. La Cocom n’a pas d’expérience pour y travailler. On a dû mettre en route une multiplicité d’acteurs».

[Il ne faut] pas empiéter sur les examens et devoir injecter une 2e dose lors des sessions, avec les risques éventuels d’effets secondaires

Pour parcourir la seconde moitié du chemin «et aider au maximum écoles et médecine scolaire à accélérer la vaccination» comme le souhaite Maron, la Cocom compte «maintenir la sensibilisation jusqu’au congé de Toussaint», annonce Neven. «Les 2e doses seront poursuivies jusqu’à novembre». Après? Le calendrier scolaire risque de freiner le rythme. «Nous évaluerons nos résultats de 1re doses le 25 octobre pour déterminer notre stratégie d’après Toussaint et d’avant Noël», indique la responsable. L’idée est évidemment de «ne pas empiéter sur les examens et devoir injecter une 2e dose lors des sessions, avec les risques éventuels d’effets secondaires».