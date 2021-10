Deux radars fixes pour les rues Cherave et Arbre Sainte-Barbe

La Ville de Huy a ciblé deux rues où les automobilistes ont trop souvent le pied lourd. Depuis ce matin, il faudra être vigilants dans les rues Cherave et Arbre Saint-Barbe

Les riverains des rues Cherave et Arbre Saint-Barbe à Huy seront contents: deux radars viennent d’y être installés par les autorités. La Ville et la zone de police avaient décidé de cibler ces deux endroits où les automobilistes ont le pied souvent un peu trop lourd sur la pédale d’accélérateur. «On a pour volonté de renforcer les contrôles de vitesse avec des radars fixes depuis un moment, explique Éric Dosogne, bourgmestre f.f. On essaye d’en ajouter autant qu’on peut mais ça prend un certain temps. Pour l’instant nous en avons donc installé deux dans les rues qui étaient les plus problématiques.»

L’objectif est donc de lutter contre les excès de vitesse mais pas seulement. «Nous avons investi dans de nouveaux dispositifs plus performants que les précédents et nous remplacerons prochainement les boîtiers des radars déjà en place avec les nouveaux. Ils savent déterminer d’autres infractions, annonce le mayeur hutois. Par exemple si certaines rues sont interdites aux camions d’un certain poids, le radar peut les prendre en défaut s’ils dépassent la limite autorisée.»

