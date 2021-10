Rafael van der Vaart dézingue Thibaut Courtois après ses critiques sur l’UEFA: «Ce sont des pleurnicheries»

L’ex-international hollandais Rafael Van der Vaart a critiqué les déclarations de Thibaut Courtois sur l’UEFA après les deux défaites des Diables rouges en Ligue des nations.

Après la défaite des Diables face à la France jeudi dernier, Thibaut Courtois avait fait part de son incompréhension concernant l’utilité de la «petite finale» de la Nations League. Et le portier belge avait enfoncé le clou après la défaite face à la Squadra Azzura en parlant d’un «match pour de l’argent.»

Les vives critiques de Thibaut Courtois envers l’UEFA et la FIFA ne font pas l’unanimité dans le monde du football.

Si la Gazetta dello Sport a salué d’un «bravo» le «raisonnement correct» du dernier rempart des Diables, le quotidien transalpin a également précisé que c’était aussi «grâce à ça que son salaire était si élevé à Madrid.»

Troppe competizioni? Bravo Courtois, ma dove li prende il Real i soldi per pagarla? https://t.co/C0eIh3ac0z — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) October 12, 2021

Connu pour ne pas garder sa langue dans sa poche, l’ex-international Oranje Rafael van der Vaart a également donné son point de vue à ce sujet… et il n’y va pas de main morte. «Je trouve que cela n’a aucun sens. Qu’il rende la moitié de son salaire et il aura droit à six mois de vacances. C’est un joueur de football, il est copieusement payé par un club pour jouer. Bien sûr, les agendas sont chargés, mais on a tous connu ça», a lancé l’ancien milieu offensif néerlandais au micro de la chaîne publique hollandaise NOS.

Même quand on lui rappelle que les calendriers sont bien plus remplis qu’auparavant, Rafael van der Vaart ne change pas d’avis. «Les matchs, c’est ce qu’il y a de plus agréable pour un joueur. Ces propos, ce sont des pleurnicheries. Encore plus de la part d’un gardien.»

Voilà qui est dit...