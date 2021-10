VIDÉO | Ixelles: le client du restaurant Quartier Latin s’étouffe en mangeant, le chef intervient et lui sauve la vie

Le patron du restaurant Le Quartier Latin a eu un comportement digne d’un héros. Alors qu’un client menaçait de s’étouffer, il a pris le problème à bras-le-corps.

Ce lundi 11 octobre, au Quartier Latin, restaurant situé dans la commune bruxelloise d’Ixelles, un client a bien failli s’étouffer en mangeant son plat.

Autour de lui et des deux personnes qui mangeaient en sa compagnie, il n’y avait plus grand monde. Et quand il a commencé à s’étouffer, ses deux convives se sont rapidement sentis impuissants. Ils essayaient tant bien que mal de taper dans le dos de leur ami pour tenter de lui venir en aide. Mais cela semblait insuffisant.

Alors, c’est le patron du restaurant qui est arrivé et qui a prêté main-forte à son client mal en point. Grâce à la manœuvre de Heimlich – geste de premier secours qui consiste à exercer une pression abdominale afin de libérer les voies aériennes -, il a réussi à sauver son client.

Sur les réseaux sociaux, son restaurant l’a félicité: «Hier soir, le patron du QL a sauvé la vie d’un client! Nous sommes si fiers de lui! Il arrive calme, sauve une vie et retourne travailler…»