L’accueillante d’enfants a-t-elle failli? «La conclusion était très claire: syndrome du bébé secoué»

Une accueillante d’enfants de Gooik est soupçonnée d’avoir secoué un bébé de sept mois. Le nourrisson avait été emmené à l’hôpital dans un état critique. La professionnelle est au tribunal correctionnel.

Une accueillante d’enfants établie à Gooik (Brabant flamand) a comparu lundi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. La quinquagénaire est soupçonnée d’avoir secoué en juin 2015 un bébé de sept mois. Le nourrisson avait été emmené à l’hôpital dans un état critique mais il s’est totalement rétabli depuis.

C’est la gardienne d’enfants qui avait appelé les secours alors que le bébé de sept mois se trouvait dans un état préoccupant. À l’hôpital, les médecins ont rapidement rendu leur diagnostic.

«La conclusion était très claire: syndrome du bébé secoué», souligne l’avocat des parents, Dimitri de Béco. «Tous les médecins qui ont examiné le bébé et les différents experts sont d’accord là-dessus. La littérature scientifique s’accorde également sur le fait que les symptômes se manifestent dans l’écrasante majorité des cas très rapidement après les faits. Il ne peut donc s’agir que d’une faute de l’accueillante», poursuit l’avocat.

Selon les parties civiles, la quinquagénaire a en outre fait des déclarations contradictoires au cours de l’instruction, sans jamais parvenir à expliquer clairement ce qui s’était passé, et a rejeté la faute sur les parents.

Une fête

Pour le parquet, en revanche, il n’y a pas de certitude quant à la responsabilité de l’accueillante car il n’y a ni témoin ni enregistrement. Si la probabilité est grande que les faits soient imputables à la gardienne, il existe un doute, aussi petit soit-il. Quant aux déclarations contradictoires, elles pourraient s’expliquer par le stress ou la panique.

L’avocat de la gardienne d’enfant, qui demande l’acquittement, a fait valoir que «les blessures constatées sur l’enfant n’ont pas nécessairement été causées par des secouements» et «peuvent avoir une autre cause». «Je dois également dire», a poursuivi l’avocat de l’accueillante, «que deux jours avant les faits, une fête d’anniversaire avait eu lieu à la maison des parents, que l’enfant a pleurniché et s’est plaint tout le week-end, que la maman ce matin-là est venue déposer l’enfant très tôt et très rapidement et que la maman s’est très rapidement rendue à l’hôpital».

Le jugement est attendu le 15 novembre.