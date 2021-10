Dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce mardi

Un logement original pour les familles; À quoi vont servir les 40 millions de la Croix-Rouge pour les sinistrés; Victime d’une attaque informatique, cet hôpital propose son expertise à la clinique Saint-Luc… voici une sélection de dix articles à ne pas manquer pour nos abonnés ce mardi 12 octobre.

1. Ils ont transformé l’ancien réservoir d’eau en logement avec piscine

«Après 19 mois de travaux et 11 500 heures de travail, l’équivalent de quatre temps pleins», le premier logement insolite de Frédéric Lex et Aléna Deckers est terminé. Les anciennes cuves à eau de la gare de Montzen (qui alimentaient les locomotives à vapeur) sont devenues une piscine et un espace de vie comprenant un salon et une salle de jeux.

Bien nommée Kindadom (maison des enfants en lingwa de planeta), la première Dom d’Alfred, conjonction des prénoms de ses créateurs, s’adresse aux familles.

2. Voici à quoi ressembleront les logements en urgence aux sinistrés

Préfabois, une société détenue à 50% par Riche à Mariembourg, fournira des logements en urgence aux sinistrés des inondations de l’été dernier. Des centaines de modules en quelques semaines. Des toits de Mariembourg pour les sinistrés JCMN01

3. La Croix-Rouge utilisera 40 millions pour aider les sinistrés d’ici 2022

La Croix-Rouge de Belgique a reçu 40 millions d’euros de dons suite aux inondations. Cinq grands projets seront mis en place d’ici avril 2022.

4. Attaque informatique: le CHwapi (Tournai) propose son aide à la clinique Saint-Luc: il a de l’expérience…

Le 17 janvier dernier, le Centre hospitalier de Wallonie picarde avait lui aussi subi une attaque informatique de grande ampleur.

«La première chose qu’on a faite ce matin, c’est prendre contact avec nos homologues de Namur pour leur dire qu’on se mettait à leur service et qu’on pouvait leur faire part de notre expérience puisque ça nous est arrivé voici bientôt 9 mois» dit Julien Rousseau, chef du service systèmes et exploitation, au CHwapi.

5. PHOTOS| Floreffe: du haut de cette abbaye, neuf siècles nous contemplent

Pour les 900 ans de l’abbaye, l’ASBL Floreffe, Histoire, Culture et Tourisme et les Éditions namuroises publient un livre monumental qui met de l’humain dans le patrimoine architectural. -

6. L’atelier de décors du Théâtre National à Marchin? Le projet est en route

Oui, le Théâtre National veut fouler le sol marchinois. Fabrice Murgia envisage de reconvertir le site d’ArcelorMittal avec son atelier de décors mais pas seulement.

7. Touché par les inondations, le cimetière de Bouvignes a été nettoyé, mais…

Le coup d’eau du 24 juillet dernier laisse toujours des stigmates sur le cimetière de Bouvignes:les flots et des coulées de boue se sont déversés sur ce lieu de repos éternel, depuis lors fermé aux visiteurs. Mais dans la perspective du 1er novembre, les services communaux tentent de faire place nette depuis ce lundi.

8. La dénatalité, menace pour les écoles de Viroinval?

Après l’école de Le Mesnil fermée en 2018, trois autres implantations de Viroinval passent en classe unique. À cause de la dénatalité?

9. Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles: «Un accord raisonnable et ambitieux»

L’exécutif francophone s’est accordé sur les grandes lignes de son budget pour 2022, prévoyant notamment un imposant plan d’investissements dans les bâtiments scolaires.

10. Dites-moi qui vous êtes, je vous dirai ce que vous buvez

Vos habitudes, surtout si cela concerne la consommation de vin, sont totalement connues. Mais quel est votre profil de consommateur?